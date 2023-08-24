Вышел трейлер фильма "У людей так бывает" с Владимиром Меньшовым

Опубликован трейлер российской мелодрамы Валерия Белоцерковского "У людей так бывает".

Одну из ролей в картине исполнил Владимир Меньшов, умерший в 2021 году от коронавируса, это одна из последних его экранных работ.

Синопсис следующий: "Судьбы знакомых и незнакомых людей переплетаются причудливым образом, но то, что поначалу кажется случайным, подчиняется суровым законам любви".