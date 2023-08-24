Вышел трейлер фильма "У людей так бывает" с Владимиром Меньшовым
Опубликован трейлер российской мелодрамы Валерия Белоцерковского "У людей так бывает".
Одну из ролей в картине исполнил Владимир Меньшов, умерший в 2021 году от коронавируса, это одна из последних его экранных работ.
В актёрской команде - множество звёзд: Екатерина Вилкова, Кирилл Кяро, Катерина Шпица, Михаил Горевой, Любовь Толкалина, Сергей Угрюмов, Константин Лавроненко, Константин Хабенский, Регина Мянник, Александр Робак, Александр Балуев, Евгений Дятлов, Дарья Урсуляк, Галина Польских, Юрий Стоянов и другие.
Синопсис следующий: "Судьбы знакомых и незнакомых людей переплетаются причудливым образом, но то, что поначалу кажется случайным, подчиняется суровым законам любви".
Премьера - 14 сентября 2023 года.