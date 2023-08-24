Вышел официальный трейлер «Мятежной Луны» от Зака Снайдера

На Netflix вышел тизер-трейлер нового фильма Зака Снайдера «Мятежная Луна». Стриминговый сервис назвал картину «эпическим научно-фантастическим событием, над созданием которого работали десятилетия».

© Mainstyle

Лента вдохновлена классическим фильмом Акиры Куросавы «Семь самураев» и вселенной «Звёздных войн» Джорджа Лукаса. Как и фильм «Семь самураев», новое кино расскажет историю о группе солдат, крестьян и сирот, объединённых желанием отомстить и спасти свои дома в сражении с армией тирана. Правда, не на фоне эпохи Адзути-Момояма 16 века Японии, а уже мирной колонии Земли на окраине вселенной века 22-го. Главной героиней стала Кора — девушка, которая и собирает новую команду героев. Она становится надеждой колонии на выживание перед жестокой армией.

Планируется, что фильм будет разделён на две части. Первая, «Дитя огня», выйдет на Netflix 22 декабря 2023 года, а вторая, «Дарующий шрамы», — 19 апреля 2024 года.