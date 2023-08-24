Моника Беллуччи рассказала, как сексуальность помогла ей стать звездой кино

К началу актерской карьеры на счету звезды были обложки чуть ли не всех глянцевых журналов. Все дело в естественной красоте. Именно поэтому в киноиндустрии первое время к Монике Беллуччи относились предвзято: видели в ней исключительно сексуальный объект. Сама Моника, впрочем, этому не противилась.

«Объективация меня не беспокоила. Когда я чувствовала такое отношение, я с ним соглашалась. Иногда красота создает маски», — отметила актриса в интервью испанскому Harper's Bazaar. Более того, звезда заранее понимала, что от этого ярлыка ей никуда не деться, поэтому использовала его в свою пользу. «Позже я даже стала показывать свое тело в некоторых фильмах больше, не находите? Например, в "Малене" и "Необратимости"», — добавила она.