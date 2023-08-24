"Джулс": комедия о дружбе пожилого мужчины с инопланетянином

31 августа в российский прокат выходит комедия с элементами драмы об одиноком пожилом человеке из маленького городка, который в один прекрасный день знакомится с инопланетянином и заводит с ним дружбу.

© Кадр из фильма "Джулс"

Почему стоит обратить внимание на данную кинокартину и кому она придется по душе – в материале "Рамблера".

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Сюжет

Небольшой американский городок живет в своем привычном размеренном темпе на западе Пенсильвании до тех пор, пока НЛО и его инопланетный пассажир не терпят крушение на заднем дворе дома одного из местных жителей.

Странник знакомится с пожилым мужчиной Милтоном, в жизнь которого так беспардонно вторгся. Постепенно у героя развиваются близкие отношения с инопланетянином, которому он дает имя Джулс. Однако ситуация осложняется, когда нового друга обнаруживает соседи, а правительство начинает поиски неопознанного летательного аппарата.

Зрителям предстоит насладиться забавной и увлекательной историей о трех повидавших жизнь героях, которые познают ее с новой стороны благодаря Джулсу.

Актеры и создатели

Отзывы

Зрители из тех стран, в которых фильм уже вышел на экраны кинотеатров, хвалят его за идею, очаровательных персонажей и талантливую игру актеров.

"В фильм было вложено много любви и заботы, и это видно. Во время его просмотра я и смеялся, и плакал. Очаровательная, забавная и милая история о пожилом человеке из маленького городка, который сталкивается со старением и... инопланетянами", – так звучит одна из рецензий.

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