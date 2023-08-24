"Джулс": комедия о дружбе пожилого мужчины с инопланетянином

Кино недели: "Джулс"
31 августа в российский прокат выходит комедия с элементами драмы об одиноком пожилом человеке из маленького городка, который в один прекрасный день знакомится с инопланетянином и заводит с ним дружбу.
Почему стоит обратить внимание на данную кинокартину и кому она придется по душе – в материале "Рамблера".
Сюжет
Небольшой американский городок живет в своем привычном размеренном темпе на западе Пенсильвании до тех пор, пока НЛО и его инопланетный пассажир не терпят крушение на заднем дворе дома одного из местных жителей.
Странник знакомится с пожилым мужчиной Милтоном, в жизнь которого так беспардонно вторгся. Постепенно у героя развиваются близкие отношения с инопланетянином, которому он дает имя Джулс. Однако ситуация осложняется, когда нового друга обнаруживает соседи, а правительство начинает поиски неопознанного летательного аппарата.
Зрителям предстоит насладиться забавной и увлекательной историей о трех повидавших жизнь героях, которые познают ее с новой стороны благодаря Джулсу.
Актеры и создатели
Главные роли в фильме исполнили Бен Кингсли ("Список Шиндлера", "Остров проклятых", "Счастливое число Слевина", "Ганди", "Лекарь: Ученик Авиценны"), Харриет Сэнсом Харрис ("Мементо", "Ценности семейки Аддамс", "Ромео + Джульетта", "Призрачная нить") и Джейн Кертин ("Дрянные старушки", "Третья планета от Солнца", "Помнить все", "Хорошая жена").
Над созданием кинокартины трудились Марк Тёртлтауб, Гэвин Стеклер и Дэвид Бауш, которые причастны к таким известным проектам, как "Маленькая мисс Счастье", "Законы привлекательности", "Зак Стоун собирается стать популярным" и "Клуб первых жен".
Отзывы
Зрители из тех стран, в которых фильм уже вышел на экраны кинотеатров, хвалят его за идею, очаровательных персонажей и талантливую игру актеров.
"В фильм было вложено много любви и заботы, и это видно. Во время его просмотра я и смеялся, и плакал. Очаровательная, забавная и милая история о пожилом человеке из маленького городка, который сталкивается со старением и... инопланетянами", – так звучит одна из рецензий.
Хронометраж
Заявленная продолжительность фильма составляет 87 минут.