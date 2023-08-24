Вышел трейлер фильма "Неудержимые 4", который выйдет в России

Студи Lionsgate опубликовала новый трейлер своего фильма "Неудержимые 4", который продолжит популярную линейку ностальгических боевиков со звёздами VHS-эпохи (но на этот раз без Арнольда Шварценеггера).

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Свежий ролик - т.н. "рэдбэнд", то есть содержит сцены исключительно для взрослых - много крайне жестоких сцен, курение и ругань, поэтому он - строго для аудитории 18+.

По сюжету новая миссия знаменитой команды проваливается, Неудержимые несут потери, герой Сталлоне Барни Росс выбывает из строя, а Ли Кристмас, персонаж Джейона Стейтема, отстранен от будущих операций. Поэтому в команду набирают новых бойцов и отправляют возмещать ущерб. Однако и они терпят поражение и попадают в плен. Теперь Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, попутно предотвратив глобальную катастрофу.

Режиссёр - Скотт Во. В ролях также: Меган Фокс, Дольф Лундгрен, 50 Cent, Тони Джа, Ико Уайс, Рэнди Кутюр, Джейкоб Скипио, Леви Трэн и другие.