Кино с психологом: что не так с Железным человеком

Франшиза Marvel о фильмах с супергероем Железным человеком — одна из наиболее успешных. Эта серия стала одной из первых во вселенной Мстителей и сразу обрела популярность у зрителей. Супергерой Железный человек Тони Старк стал ролевой моделью школьников — богатый, успешный бизнесмен, который отличается неординарным умом и подходом к любому делу.

© Кадр из фильма "Железный человек"

О том, что на самом деле представляет из себя персонаж Тони Старк, “Рамблер” обсудил с психотерапевтом Вероникой Сысоевой.

Видео дня

В первом фильме зрителям показывают Тони Старка как циничного бизнесмена, который зарабатывает на продаже оружия. Несмотря на опасный бизнес, он считает, что делает все правильно, давая отпор врагам из других стран и протестам людей внутри страны. В первые же минуты фильма главный герой получает ранение от снаряда, созданного его компанией — и это наводит его на мысль о том, что продажа и создание оружия — не самый надежный способ инвестировать.

Однако такое поведение обусловлено совсем другими целями. С помощью таких выпадов, по мнению эксперта, он хотел самоутвердиться и показать свою власть.

“Возможно в глубине души Тони чувствовал скуку и неудовлетворение от своей жизни - ему все легко давалось, интеллектуальный талант от природы, гениальные изобретения создавались будто сами собой, как популярность и финансовая независимость, компанией руководил отец с учредителями, а площадка для настоящей самореализации отсутствовала” Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Важной деталью для рассмотрения образа Тони Старка является его отношения с родителями, и, в частности, с отцом. Он унаследовал “Старк Индастрис” от Говарда Старка и всегда был в тени гениального отца. Тот тоже занимался разработками оружия в прошлом.

“Вероятно за праздной жизнью Тони скрывал сожаление о том, что с учетом своих способностей может реализовать себя гораздо больше и в других масштабах, чем быть «тенью» отца и его кампании. Старк хотел бы двигаться вперед, но не понимал, как выбраться из-под указки отца и это сделать” Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Все способности Тони, а также черты его характера, сначала негативно проявились в отношениях с Пеппер Поттс — его секретаршей. Во второй части фильма герой Роберта Дауни-младшего раскрывается с другой стороны и зрителям показывают, что он способен проявлять романтические чувства. Однако он тщательно это скрывает для того, чтобы не показаться ранимым. Такое часто случается у самоуверенных людей — даже в романтических отношениях они не проявляют слабость.

“Тони был взаимно влюблен в Пеппер, но в отличии от девушки тщательно скрывал свои чувства. Старк выстраивал деловые отношения с Пеппер, считая их более стабильными, но влюбленые всегда были рядом друг с другом. Пеппер интеллигентная, умная, понимающая, преданная и ей можно было доверить все, что угодно. Тони боялся потерять любимую и романтические отношения не выстраивал. Страх казаться влюбленным, ранимым и чувствительным, а значит быть уязвимым и слабым, не давали Тони сделать ставку на любовь” Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Последнее появление Тони Старка произошло в части фильма “Мстители.Финал” Железный человек жертвует собой и погибает ради того, чтобы злодей Танос не захватил мир и не стер человечество с лица Земли, как сделал это во время своего знаменитого щелчка.

Кадр из фильма "Мстители.Финал"

Зная, что ему не выдержать инопланетную силу камней бесконечности, так как он, несмотря на все технологии, остается человеком, он щелкает пальцами и растворяется. Перед этим зрителям показывали, как изменилась его жизнь: большой дом, жена и дочь. Он перестал быть тем язвительным нарциссом, которого увидели поклонники в первой части “Железного человека”. Он изменился и переосмыслил многое, поэтому решился на героический поступок.

“После острой стрессовой ситуации, когда Старк практически восстал из мертвых, погибли его родители, он выяснил информацию о своем изобретении и компании в целом, о которой не знал ранее - оружие, которое он создал используется против мирного населения. В момент произошла переоценка ценностей, он почувствовал себя на месте невинных людей. Изобретения Старка разрабатывались для защиты и военных действий, но никак не для насилия и убийства мирного населения” Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

По словам эксперта, тот Герой, которым стал Тони Старк после своей гибели — его настоящее лицо. До этого он скрывался за маской циничного человека, чтобы оставаться неуязвимым и скрывать свои чувства. После переоценки ценностей ему это больше не нужно, поэтому он пожертвовал собой ради жизни других людей.