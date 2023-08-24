Побег слона и жирафа со съемочной площадки в Риме попал на видео

Слона и жирафа, бегущих по улице на окраине Рима, заметили прохожие, животные сбежали со съемочной площадки. Видео произошедшего публикует La Repubblica.

Инцидент произошел в квартале Чинечитта в Риме, где располагается большое количество киностудий. Животных привезли для съемок в рекламе или кинофильме, но в какой-то момент они вырвались на свободу.

В погоню за ними бросились приставленные к животным работники, за побегом слона и жирафа на фоне античных декораций наблюдали очевидцы. Удалось ли отловить беглецов, неизвестно.

В сети одни местные жители шутят, что это был тизер к новой серии мультфильма «Мадагаскар», другие требуют отправить животных в естественную среду обитания.