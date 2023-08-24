Сюжет картины расскажет о Хелене, которая 12 лет жила в изоляции под присмотром отца. Он — настоящий тиран и убийца, известный под прозвищем Болотный царь. В один день его ловят и сажают в тюрьму, а Хелена начинает жить нормальной жизнью и забывает о прошлом. Спустя много лет её отец сбегает из тюрьмы, а уже взрослая Хелена должна помочь полиции его поймать.