Документальные фильмы о Петербурге покажут в разных странах мира
В «Русских домах» в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) все желающие смогут увидеть документальные фильмы о городе на Неве, созданные командой «Петербургского дневника». К показу планируются такие фильмы, как «Путешествие из Ленинграда в Петербург» (16+), «Продолжение следует… История о детской прессе и ее создателях» (16+), «Бобров. К 100-летию Всеволода Боброва» (16+), «Вокруг манежа» (16+). Зрители смогут узнать о возвращении Петербургу его исторического названия, о легендарном спортсмене, о прославленном Цирке Чинизелли, который в прошлом году отмечал 145 лет со дня своего основания.
"Мы думаем, что сможем реализовать этот проект также в странах, куда приезжают петербургские бизнес-миссии, и в государствах, где существуют петербургские диаспоры. Кроме того, в перспективе возможно организовать показы в местных кинотеатрах и киносетях", – поделился планами на церемонии подписания соглашения руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
Как подчеркнул главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов, уже созданные документальные фильмы представляют собой альманах, рассказывающий о знаковых для города на Неве людях, событиях и явлениях. По словам главного редактора «Петербургского дневника», в каждом из эпизодов показаны преемственность поколений и сохранение традиций, а главным героем является сам город.
"В нынешнем году «Петербургскому дневнику» исполняется 20 лет. За эти годы благодаря поддержке губернатора города Александра Беглова издание стало уже не просто самой массовой городской газетой, но и оператором целого ряда городских социальных проектов. Так, с 2021 года мы снимаем документальные фильмы, посвященные современной истории и жизни Петербурга", — рассказал Кирилл Смирнов.