Документальные фильмы о Петербурге покажут в разных странах мира

В «Русских домах» в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) все желающие смогут увидеть документальные фильмы о городе на Неве, созданные командой «Петербургского дневника». К показу планируются такие фильмы, как «Путешествие из Ленинграда в Петербург» (16+), «Продолжение следует… История о детской прессе и ее создателях» (16+), «Бобров. К 100-летию Всеволода Боброва» (16+), «Вокруг манежа» (16+). Зрители смогут узнать о возвращении Петербургу его исторического названия, о легендарном спортсмене, о прославленном Цирке Чинизелли, который в прошлом году отмечал 145 лет со дня своего основания.