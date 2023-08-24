Лучшие фильмы про учителей: подборка кино про педагогов

Когда еще смотреть фильмы про преподавателей и их непростую, но значимую работу, если не накануне Дня знаний?

© Кадр из фильма "Писатели свободы"

Подборка лучших кинокартин про строгих, ответственных, предприимчивых, добродушных, своенравных… самых разных учителей – в подборке "Рамблера".

Видео дня

1. "Общество мертвых поэтов"

Год выхода: 1989

Страна: США

На работу в престижную частную школу поступает преподаватель английского языка и литературы по имени Джон Китинг, которому предстоит изменить устоявшийся в заведении подход к обучению. На его занятиях ученики не услышат монотонные лекции о выдающихся писателях, ведь новый педагог предпочитает поддерживать живой диалог с аудиторией и искренне стремится пробудить в них любовь к поэзии и желание ловить каждое мгновение дарованной жизни.

Фильм "Общество мертвых поэтов" получил премию Оскар за лучший сценарий, а главные роли в нем исполнили такие культовые актеры, как Робин Уильямс, Итан Хоук и Роберт Шон Леонард.

2. "Опус Мистера Холланда"

Кадр из фильма "Опус Мистера Холланда"

Год выхода: 1995

Страна: США

В центре сюжета музыкант Гленн Холланд, который стремится прославиться на весь мир благодаря своим талантам. Однако герой вынужден повременить с этой мечтой, ведь ему требуется позаботиться о своей новоиспеченной супруге и будущем ребенке. Для этого он устраивается преподавателем музыки в местную школу, где исполняет свои обязанности без особого энтузиазма. Но это только поначалу, ведь скоро Гленн найдет подход к ученикам и сделает все, чтобы увлечь их удивительным миром музыки.

Исполнивший главную роль Ричард Дрейфус так искусно справился с поставленной задачей, что был номинирован на Оскар.

3. "Человек эпохи возрождения"

Год выхода: 1994

Страна: США

Главный герой Билл Рэго является не самым целеустремленным и успешным сотрудником в рекламном агентстве. Потеряв работу, он обращается в центр по трудоустройству, где ему подбирают совсем не ту вакансию, о которой он мечтал, а именно – преподавателя английского языка и литературы в военном лагере. Ситуация безвыходная, поэтому он соглашается на предложенную работу и приступает к ней без особого энтузиазма.

В фильме "Человек эпохи возрождения" снялись Дэнни ДеВито, Джеймс Римар, совсем юный Марк Уолберг и другие талантливые актеры.

4. "Школа рока"

Год выхода: 2003

Страна: США, Германия

Эпатажный гитарист Дьюи спит и видит, как выигрывает со своей рок-группой местный конкурс до тех пор, пока сотоварищи не выгоняют его из коллектива за слишком уж своевольной нрав. Спустя какое-то время отчаявшийся и изголодавшийся главный герой волей случая находят работу и заступает на должность... преподавателя в частной школе за баснословные 650 долларов в неделю.

Джек Блэк благодаря "Школе рока" получил премию канала "MTV" за лучшую комедийную роль. Зрители, кстати, также отмечают его талантливую игру в этом фильме.

5. "Выстоять и добиться"

Кадр из фильма "Выстоять и добиться"

Год выхода: 1988

Страна: США

Хайме Эскаланте приходит на должность учителя информатики в расположенную в неблагополучном районе школу, основное число учащихся которой составляют дети из не самых образцовых семей. В силу жизненных обстоятельств подростки ведут себя непокорно и не выказывают нового преподавателю какого бы то ни было уважения. Несмотря на это Хайме удается постепенно завоевывать симпатию у учеников и увлекать их своими методами донесения материала.

Фильм "Выстоять и добиться" завоевал премию Святого Христофора как лучший фильм, а Эдвард Джеймс Олмос был номинирован на Оскар за перевоплощение в участливого учителя.

6. "Большие спорщики"

Кадр из фильма "Большие спорщики"

Год выхода: 2007

Страна: США

1930-е годы, период действия законов Джима Кроу. Профессор Мелвин Толсон возглавляет команду для дебатов, которую собирает из чернокожих студентов колледжа в Восточном Техасе. Амбициозный учитель приложит все усилия для того, чтобы обучить учеников ораторскому искусству и помочь им одержать победу в состязании со спорщиками из хорошо всем известного Гарварда.

Фильм "Большие спорщики" основан на реальных событиях и отражает социальную обстановку в Техасе в период Великой депрессии. Главную роль исполнил Дензел Вашингтон, который одновременно выступил в качестве режиссера кинокартины.

7. "Писатели свободы"

Год выхода: 2006

Страна: Германия, США

Молодая учительница английского языка Эрин Грюэлл устраивается на работу в одну из школ, расположенную в известном своими бандитскими традициями Лонг-Бич. Ей предстоит обучать трудных подростков, которые не хотят ни подчиняться новому педагогу, ни погружаться в основы изучения языка – ведь для многих учеников он даже не является родным. Удастся ли интеллигентной Эрин завоевать сердца детей и вселить в них веру в светлое будущее?

Фильм "Писатели свободы" снят по книге реальной Эрин Грюэлл. В ней девушка описала свой опыт работы в средней школе Вудро Вильсона.

8. "Триумф: История Рона Кларка"

Кадр из фильма "Триумф: История Рона Кларка"

Год выхода: 2006

Страна: США, Канада

И снова предприимчивый педагог, на этот раз Рон Кларк из Северной Каролины, устраивается на работу в школу, где его встречают проблемные ученики. Его привычные взгляды на традиционные отношения между преподавателем и слушателями ставятся под сомнение, а нервной системе предстоит пережить серьезную проверку на стрессоустойчивость. Однако юный учитель сделает все возможное, чтобы найти общий язык с детьми и сделать свой класс лучшим в школе.

Фильм основан на реальных событиях, а прототипом главного героя, в которого перевоплотился Мэттью из "Друзей", был существовавший в реальности учитель Рон Кларк.

9. "Учитель года"

Кадр из фильма "Учитель года"

Год выхода: 2003

Страна: Канада, США

Майкл Ди’Анджело – новый учитель в школе небольшого городка. Он умен, амбициозен, энергичен и нравится детям, поэтому у него есть все шансы завоевать титул Учителя года. Но не всем такая перспектива приходится по душе: другой учитель по имени Мэтт Уорнер также претендует на это звание и намерен сделать все для того, чтобы его заполучить.

Роль обаятельного преподавателя исполнил Райан Рейнольдс, а главного антагониста – Дэвид Пэймер.

10. "Перед классом"

Фильм "Перед классом"

Год выхода: 2008

Страна: США

В центре сюжета мужчина по имени Брэд Коэн, страдающий синдромом Туретта. Несмотря на неизлечимое расстройство он не отступает от своей мечты стать преподавателем и спустя 24 отказа устраивается на работу в школу. Брэду предстоит доказать на собственном примере, что заболевание не является приговором и препятствием для дружбы с детьми и их обучения.

В основу фильме "Перед классом" легла автобиографическая книга Брэда Коэна. Кстати, он и его жена исполнили эпизодические роли в кинокартине.

11. "Хористы"

Кадр из фильма "Хористы"

Год выхода: 2004

Страна: Франция, Швейцария, Германия

1949-й год. Добродушный учитель музыки Клемент Матье устраивается на работу в интернат для трудных подростков из-за отсутствия других вариантов. На новом месте он узнает о жестоких методах обучения, которыми пользуется местный ректор. Клементу они приходятся не по душе, однако он не вправе вступать в открытое противостоянии с коллегой.

Фильм "Хористы" заработал более 50 миллионов долларов в прокате, став самым кассовым фильмом 2004 года во Франции. Он также считается одним из самых успешных фильмов за всю историю французского кинематографа.

12. "Держись за меня"

Кадр из фильма "Держись за меня"

Год выхода: 1989

Страна: США

В центре сюжета директор колледжа Джо Кларк, который любит свою работу и относится к ней со всей ответственностью. Благодаря искренним порывам воспитать из молодого поколения достойных людей педагог превращает некогда считавшееся притоном учебное заведение в место, где подростки действительно стремятся получать знания.