Лучшие фильмы про учителей: подборка кино про педагогов
Когда еще смотреть фильмы про преподавателей и их непростую, но значимую работу, если не накануне Дня знаний?
Подборка лучших кинокартин про строгих, ответственных, предприимчивых, добродушных, своенравных… самых разных учителей – в подборке "Рамблера".
1. "Общество мертвых поэтов"
- Год выхода: 1989
- Страна: США
На работу в престижную частную школу поступает преподаватель английского языка и литературы по имени Джон Китинг, которому предстоит изменить устоявшийся в заведении подход к обучению. На его занятиях ученики не услышат монотонные лекции о выдающихся писателях, ведь новый педагог предпочитает поддерживать живой диалог с аудиторией и искренне стремится пробудить в них любовь к поэзии и желание ловить каждое мгновение дарованной жизни.
Фильм "Общество мертвых поэтов" получил премию Оскар за лучший сценарий, а главные роли в нем исполнили такие культовые актеры, как Робин Уильямс, Итан Хоук и Роберт Шон Леонард.
2. "Опус Мистера Холланда"
- Год выхода: 1995
- Страна: США
В центре сюжета музыкант Гленн Холланд, который стремится прославиться на весь мир благодаря своим талантам. Однако герой вынужден повременить с этой мечтой, ведь ему требуется позаботиться о своей новоиспеченной супруге и будущем ребенке. Для этого он устраивается преподавателем музыки в местную школу, где исполняет свои обязанности без особого энтузиазма. Но это только поначалу, ведь скоро Гленн найдет подход к ученикам и сделает все, чтобы увлечь их удивительным миром музыки.
Исполнивший главную роль Ричард Дрейфус так искусно справился с поставленной задачей, что был номинирован на Оскар.
3. "Человек эпохи возрождения"
- Год выхода: 1994
- Страна: США
Главный герой Билл Рэго является не самым целеустремленным и успешным сотрудником в рекламном агентстве. Потеряв работу, он обращается в центр по трудоустройству, где ему подбирают совсем не ту вакансию, о которой он мечтал, а именно – преподавателя английского языка и литературы в военном лагере. Ситуация безвыходная, поэтому он соглашается на предложенную работу и приступает к ней без особого энтузиазма.
В фильме "Человек эпохи возрождения" снялись Дэнни ДеВито, Джеймс Римар, совсем юный Марк Уолберг и другие талантливые актеры.
4. "Школа рока"
- Год выхода: 2003
- Страна: США, Германия
Эпатажный гитарист Дьюи спит и видит, как выигрывает со своей рок-группой местный конкурс до тех пор, пока сотоварищи не выгоняют его из коллектива за слишком уж своевольной нрав. Спустя какое-то время отчаявшийся и изголодавшийся главный герой волей случая находят работу и заступает на должность... преподавателя в частной школе за баснословные 650 долларов в неделю.
Джек Блэк благодаря "Школе рока" получил премию канала "MTV" за лучшую комедийную роль. Зрители, кстати, также отмечают его талантливую игру в этом фильме.
5. "Выстоять и добиться"
- Год выхода: 1988
- Страна: США
Хайме Эскаланте приходит на должность учителя информатики в расположенную в неблагополучном районе школу, основное число учащихся которой составляют дети из не самых образцовых семей. В силу жизненных обстоятельств подростки ведут себя непокорно и не выказывают нового преподавателю какого бы то ни было уважения. Несмотря на это Хайме удается постепенно завоевывать симпатию у учеников и увлекать их своими методами донесения материала.
Фильм "Выстоять и добиться" завоевал премию Святого Христофора как лучший фильм, а Эдвард Джеймс Олмос был номинирован на Оскар за перевоплощение в участливого учителя.
6. "Большие спорщики"
- Год выхода: 2007
- Страна: США
1930-е годы, период действия законов Джима Кроу. Профессор Мелвин Толсон возглавляет команду для дебатов, которую собирает из чернокожих студентов колледжа в Восточном Техасе. Амбициозный учитель приложит все усилия для того, чтобы обучить учеников ораторскому искусству и помочь им одержать победу в состязании со спорщиками из хорошо всем известного Гарварда.
Фильм "Большие спорщики" основан на реальных событиях и отражает социальную обстановку в Техасе в период Великой депрессии. Главную роль исполнил Дензел Вашингтон, который одновременно выступил в качестве режиссера кинокартины.
7. "Писатели свободы"
- Год выхода: 2006
- Страна: Германия, США
Молодая учительница английского языка Эрин Грюэлл устраивается на работу в одну из школ, расположенную в известном своими бандитскими традициями Лонг-Бич. Ей предстоит обучать трудных подростков, которые не хотят ни подчиняться новому педагогу, ни погружаться в основы изучения языка – ведь для многих учеников он даже не является родным. Удастся ли интеллигентной Эрин завоевать сердца детей и вселить в них веру в светлое будущее?
Фильм "Писатели свободы" снят по книге реальной Эрин Грюэлл. В ней девушка описала свой опыт работы в средней школе Вудро Вильсона.
8. "Триумф: История Рона Кларка"
- Год выхода: 2006
- Страна: США, Канада
И снова предприимчивый педагог, на этот раз Рон Кларк из Северной Каролины, устраивается на работу в школу, где его встречают проблемные ученики. Его привычные взгляды на традиционные отношения между преподавателем и слушателями ставятся под сомнение, а нервной системе предстоит пережить серьезную проверку на стрессоустойчивость. Однако юный учитель сделает все возможное, чтобы найти общий язык с детьми и сделать свой класс лучшим в школе.
Фильм основан на реальных событиях, а прототипом главного героя, в которого перевоплотился Мэттью из "Друзей", был существовавший в реальности учитель Рон Кларк.
9. "Учитель года"
- Год выхода: 2003
- Страна: Канада, США
Майкл Ди’Анджело – новый учитель в школе небольшого городка. Он умен, амбициозен, энергичен и нравится детям, поэтому у него есть все шансы завоевать титул Учителя года. Но не всем такая перспектива приходится по душе: другой учитель по имени Мэтт Уорнер также претендует на это звание и намерен сделать все для того, чтобы его заполучить.
Роль обаятельного преподавателя исполнил Райан Рейнольдс, а главного антагониста – Дэвид Пэймер.
10. "Перед классом"
- Год выхода: 2008
- Страна: США
В центре сюжета мужчина по имени Брэд Коэн, страдающий синдромом Туретта. Несмотря на неизлечимое расстройство он не отступает от своей мечты стать преподавателем и спустя 24 отказа устраивается на работу в школу. Брэду предстоит доказать на собственном примере, что заболевание не является приговором и препятствием для дружбы с детьми и их обучения.
В основу фильме "Перед классом" легла автобиографическая книга Брэда Коэна. Кстати, он и его жена исполнили эпизодические роли в кинокартине.
11. "Хористы"
- Год выхода: 2004
- Страна: Франция, Швейцария, Германия
1949-й год. Добродушный учитель музыки Клемент Матье устраивается на работу в интернат для трудных подростков из-за отсутствия других вариантов. На новом месте он узнает о жестоких методах обучения, которыми пользуется местный ректор. Клементу они приходятся не по душе, однако он не вправе вступать в открытое противостоянии с коллегой.
Фильм "Хористы" заработал более 50 миллионов долларов в прокате, став самым кассовым фильмом 2004 года во Франции. Он также считается одним из самых успешных фильмов за всю историю французского кинематографа.
12. "Держись за меня"
- Год выхода: 1989
- Страна: США
В центре сюжета директор колледжа Джо Кларк, который любит свою работу и относится к ней со всей ответственностью. Благодаря искренним порывам воспитать из молодого поколения достойных людей педагог превращает некогда считавшееся притоном учебное заведение в место, где подростки действительно стремятся получать знания.
Главные роли в фильме исполнили Морган Фриман, Беверли Тодд и Роберт Гийом.