Как в СССР снимали историческое кино: 5 нетленных шедевров

Снимать исторические фильмы – занятие рискованное и дорогое. Далеко не каждому режиссеру под силу превратить хронику давно минувших дней в достоверное и зрелищное действо на экране. Впрочем, некоторые мэтры советского кино справлялись с этой задачей на отлично. MIR24.TV вспомнил пять выдающихся работ в историческом жанре, снятых в СССР.

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«Легенда о Тиле», 1976

Казни, пытки, гонения, костры инквизиции – жизнь в средневековой Европе нельзя назвать спокойной и беспечной. Зато это время бесстрашных подвигов и настоящих приключений. Об этом повествует картина Александра Алова и Владимира Наумова. В основе сюжета – роман бельгийского писателя Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле». По словам режиссеров, их привлекла идея воплотить на экране уникальный случай в истории человечества – когда народ целой страны был приговорен к смертной казни.

В попытках воссоздать атмосферу фламандского города кинематографисты вдохновлялись произведениями Брейгеля, Босха и других мастеров живописи эпохи Северного Возрождения. В итоге получилось необычайно красивое полотно, собравшее в кадре мэтров отечественного кино в лице Евгения Леонова, Иннокентия Смоктуновского, Евгения Евстигнеева и Натальи Белохвостиковой, а также открывшее новую звезду – эстонского артиста Лембита Ульфсака.

«Александр Невский», 1938

Гениальный режиссер Сергей Эйзенштейн никогда не боялся сложных задач. Неслучайно именно ему советское руководство доверило увековечить на экране одну из самых драматичных страниц в истории Руси. Работа над будущим шедевром застопорилась уже на этапе создания сценария. Историки раскритиковали готовый вариант, и автору сценария вместе с кинематографистом пришлось дважды переделывать материал.

Настоящим испытанием оказались и съемки самого Ледового побоища. Знаменитую битву на Чудском озере пришлось снимать летом. Поэтому, чтобы воссоздать эффект заледеневшего водоема, киношники заасфальтировали и засыпали солью и мелом 30 тысяч квадратных метров земли.

К счастью, старания съемочной группы не пропали даром. Фильм о древнерусском князе, одержавшем победу в битве с рыцарями Ливонского ордена, обернулся громким триумфом культового режиссера и стал признанным достоянием мировой культуры.

«Я – Куба», 1964

Когда режиссеру Михаилу Калатозову поручили снять фильм о Кубе, он уже успел получить «Золотую ветвь» Каннского кинофестиваля за фильм «Летят журавли». По прибытии на Остров Свободы советского кинематографиста встретили Фидель и Рауль Кастро, а также Че Гевара, которые лично провели для него экскурсию по местам революционной славы. Все трое выступили техническими консультантами фильма.

По замыслу советского руководства, картина Калатозова должна была стать одой освободительному духу кубинского народа. Но итоговый результат разочаровал партийных функционеров. Они посчитали, что фильм «Я – Куба» слишком сосредоточен на «искусстве ради самого искусства», и обвинили режиссера в формализме.

Ленту показали в нескольких кинотеатрах, а затем положили «на полку». Лишь спустя 30 лет о ней заговорили Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола. Недооцененный шедевр наконец оказался в центре международного внимания, а члены Общества кинооператоров США включили работу Калатозова в список «100 самых значимых фильмов XX века».

«Война и мир», 1965

Эпопея Сергея Бондарчука – пожалуй, главная историческая драма, снятая в СССР. Четырехсерийную сагу называют одним из самых масштабных проектов мирового кинематографа и до сих пор считают эталоном экранизации одноименного романа Льва Толстого.

Чтобы снять бессмертный шедевр, режиссеру потребовалось около шести лет и сто миллионов долларов. Размах съемок даже занесен в Книгу рекордов Гиннесcа: в сцене Бородинского сражения приняли участие 120 тысяч человек.

Рекордными оказались и показатели картины в прокате. В 1966 году «Война и мир» стал самым кассовым фильмом в Союзе. Оглушительный успех ждал полотно и за рубежом. Если верить цифрам, то средства, вырученные только от показов в Латинской Америке и Японии, перекрыли затраты в два раза. Кроме того, это первый проект в истории советского кино, получивший «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Стакан воды», 1979

Политические интриги, любовные перипетии, придворные заговоры – в английском королевстве XVIII века кипели нешуточные страсти. Французский драматург Эжен Скриба рассказал о закулисных играх британских правителей, щедро сдобрив свой текст остроумной иронией и неожиданными поворотами сюжета. Так появилась знаменитая на весь мир пьеса, на основе которой позже были поставлены сотни спектаклей в разных странах и сняты десятки фильмов. В Советском Союзе эту историю экранизировали дважды. В отличие от первой адаптации 1957 года, версия Юлия Карасика оказалась настоящим хитом.