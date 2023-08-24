Стоянов и Калюжный снова играют вместе: вышел трейлер комедии "Трепачи"

Парень по имени Даня приезжает из провинции в Москву, мечтая покорить столицу и стать популярным стендапером. Он снимает комнату у Вячеслава Соколова - ворчливого, обиженного жизнью старика. По иронии судьбы старик оказывается некогда популярным советским сатириком. Кто кого играет - лишний раз уточнять едва ли нужно.