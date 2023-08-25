Шоураннер The Last of Us не против поработать над спин-оффом сериала

Конкретно это ещё не обсуждалось, потому что мы сосредоточены на том, чтобы рассказать основную историю. Я не против идеи других шоу, которые могут быть основаны на этих персонажах или этом мире. Если бы это действительно имело смысл, почему бы и нет?