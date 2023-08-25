Названы самые популярные летом мультфильмы у детей

Время просмотра кино среди детей увеличилось во время летних каникул. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители KION.

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В возрастной категории от нуля до 16 лет во время летних каникул (с первого июня по 20 августа 2023 года) время смотрения кино увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными картинами среди детей данной возрастной категории стали семейная комедия «Маленький воин», а также мультфильмы «Яга и книга заклинаний» и «100% волк».

В категории от нуля до шести лет получили наибольшую популярность такие ленты, как сериал «Детектив Финник», а также мультфильмы «Пчелка Майя и Кубок меда» и «Пингвиненок Пороро. Мир динозавров».

В список самых популярных фильмов среди подростков 13-16 лет вошли приключенческая комедия «Везунчик», хоррор «Кукольник» и экранизация бестселлера Ольги Птицевой о поколении 2000-х «Там, где цветет полынь».