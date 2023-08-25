Как снимают сцены с поцелуями

Сцены с поцелуями снимать не так просто, как может показаться на первый взгляд - иногда требуется множество дублей. Обозреватель РИА Новости собрал в одном материале рассказы о том, как снимаются такие эпизоды.

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По словам режиссёра Александра Богуславского ("За гранью реальности", "Сквозь время", "Эбигейл"), у него один дубль может длиться целую минуту, но лишь секунды добираются до финального монтажа.

"Заставляю актеров целоваться намного дольше, чем нужно в первом дубле, чтобы они привыкли друг к другу. И дальше все идет как по маслу", - говорит режиссёр.

А актриса Анастасия Ильинская из сериала "За полчаса до весны" и фильма "Дыхание" поясняет: бывает так, что актёры, совершенно холодные друг к другу в реальной жизни, передают настоящую страсть. Более того - неприязнь к партнёру может даже помочь: "Главное - правильно направить свою энергию", - отмечает артистка.

Актёр Даня Киселёв из сериалов "Разрешите обратиться", "Жена олигарха" и "Райцентр" говорит, что "в среднем идет пять кадров на сцену и на каждый - по два-четыре дубля". При этом, отмечает он, уже "никто не придает грандиозного значения поцелую на площадке" - так что никто особо к подобным сценам не готовится. Ведь это "норма для современного актёра" - так же, как и постельные сцены.

Впрочем, бывают и неприятные случаи.