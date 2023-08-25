Россияне назвали героев, которых лучше всего экранизировали

Сыщик Шерлок Холмс из рассказов Артура Конана Дойля и Маргарита из романа Булгакова "Мастер и Маргарита" названы литературными героями, которые лучше всего переданы в российских фильмах и сериалах. Об этом говорится в совместном исследовании книжного сервиса "Литрес" и онлайн-кинотеатра Start, с которым ознакомился ТАСС.

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Исследование приурочено к Дню российского кинематографа, который ежегодно празднуется 27 августа.

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"Среди героев советских экранизаций пальма первенства принадлежит Шерлоку Холмсу - сыщик и детектив из цикла телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" набрал 58% голосов. Персонажа, вышедшего из-под пера Артура Конана Дойла, сыграл актер Василий Ливанов. Серебро - у Филиппа Преображенского (54%), главного героя фильма "Собачье сердце" Владимира Бортко по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова. Профессора воплотил на экране Евгений Евстигнеев. На третьем месте с небольшим отрывом расположился Остап Бендер (53%) - молодой авантюрист и великий комбинатор, которого в гайдаевской киноадаптации сатирического романа "12 стульев" Ильфа и Петрова сыграл Арчил Гомиашвили", - указано в материалах.

Замыкают первую пятерку из советских экранизаций доктор Ватсон (52%) в исполнении Виталия Соломина из "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Игоря Масленникова, а также Д’Артаньян (38%) из приключенческого мюзикла с Михаилом Боярским.