6 фильмов с культовыми сценами поцелуев

25 августа в мире отмечается праздник, который в оригинале получил название Kiss and Make up Day, или День примирительного поцелуя. Этот праздник был придуман для того, чтобы напомнить людям: иногда с помощью поцелуя можно сказать о своих чувствах больше, чем словами, а также о том, что поцелуй может стать не только проявлением нежности или приветствия, но и жестом для примирения после ссоры. В этот день мы вместе с онлайн-кинотеатром KION решили вспомнить фильмы со сценами поцелуев, которые уже вошли в историю кино.

© Кадр из фильма

«Ла-Ла-Лэнд»

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В покорившем весь Голливуд мюзикле Дэмьена Шазелла речь идет об истории любви, которая развела ее участников по разным дорожкам, но, тем не менее, начало ее было очень романтичным. В одной из сцен герой Райана Гослинга ведет свою возлюбленную, героиню Эммы Стоун, на свидание в знаменитую обсерваторию Гриффита. Музыкант Себастиан и актриса Миа сидят в бархатных креслах, смотрят на звезды и впервые целуются, демонстрируя друг другу свою привязанность несмотря на то, что знакомство их началось практически со ссоры.

«Драйв»

Еще один фильм с участием Райана Гослинга знаменит одной из крайне необычных сцен поцелуя. Все дело в том, что длится она больше минуты — а для кино это довольно большой хронометраж — и заканчивается на неожиданной ноте, которая будет спойлером. Чтобы узнать разгадку, стоит посмотреть этот фильм режиссера Николаса Виндинга Рефна. Нуарный триллер расскажет историю молчаливого водителя и каскадера без имени, который по ночам занимается нелегальной работой. Однажды он решает помочь симпатичной соседке, которую сыграла Кэри Маллиган, но ввязывается в смертельно опасную игру.

«Человек-Паук»

За поцелуй в этом фильме, который положил начало блокбастером о супергерое Человеке-Пауке, актеры Тоби Магуайр и Кирстен Данст удостоились специальной премии MTV, которая отмечает лучшие экранные поцелуи.

Их герои, собственно Питер Паркер, он же Человек-Паук, и Мэри Джейн, учатся вместе, и Питер безответно влюблен. Но однажды ему будет суждено спасти девушку, и в знак благодарности она аккуратно поцелует его, приподняв супергеройскую маску. Нежная и невинная сцена, которой умиляются зрители всех возрастов.

«Красотка»

У Вивиан, героини Джулии Робертс в одной из самых популярных мелодрам, есть правило: «Никаких поцелуев без любви». И это несмотря на издержки профессии. Но в жизни Вив все меняется, когда ее услугами решает воспользоваться миллионер Эдвард Льюис, которого сыграл Ричард Гир. Проведя ночь вместе, они не хотят расставаться, и Эдвард предлагает Вивиан стать его спутницей на деловых ужинах. В один из моментов она сама целует спящего Льюиса, показывая ему нежные чувства, которые она столько лет не могла в себе найти с другими мужчинами.

«Завтрак у Тиффани»

Классическая мелодрама с Одри Хепберн и Джорджем Пеппардом знаменита финальной сценой поцелуя героев под проливным дождем, и этот поцелуй как раз был не только страстным, но и примирительным. А до этого их герои, авантюристка Холли Голайтли и писатель Пол Варжак, познакомились на вечеринке и не особенно понравились друг другу, но решили начать общаться. Постепенно их дружба и веселые прогулки привели к романтическому чувству, которое очень напугало Холли, ведь у нее большие проблемы с привязанностью.

«Леди и Бродяга»