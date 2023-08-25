В Павловске под Санкт-Петербургом начались съемки фильма "Пророк. История Александра Пушкина" производства кинокомпании "Централ Партнершип" (входит в состав "Газпром-медиа") и компании "Кинослово".

© Российская Газета

Это история жизни Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. В картине поэт предстанет как современный многогранный герой, в котором темное борется со светлым.

Видео дня

Хореограф проекта - прославленный Олег Глушков, лауреат престижных российских и международных премий ("Стиляги", "Оттепель", "Актрисы" и др).

Режиссером картины выступает Феликс Умаров ("Домашнее поле").

Прямая речь

Феликс Умаров, режиссер:

"Для меня большая честь встать у руля столь масштабного сложнопостановочного проекта. Одна из задач нашей картины - показать современным зрителям Пушкина не как лакированного колосса классической литературы, а как живого, мятущегося героя, которому не чужды сильные человеческие страсти, понятные каждому из нас. При этом к "солнцу русской поэзии" мы, конечно, относимся с подобающим почтением и любовью. Реализовать нашу идею мы решили в уникальном жанре с оригинальными музыкально-танцевальными номерами. Мы приложим все усилия, чтобы создать удивительную и незабываемую картину".

"Мы с партнерами несколько лет тщательно готовили этот амбициозный проект. К работе над ним привлечены ведущие профессионалы российского кинематографа, в режиссерском кресле - талантливый молодой режиссер, чьи видение и энергия совпали с нашими. Нам важно показать величайшего русского поэта живым, современным и глубоким героем, со своими слабостями и порывами, ошибками и озарениями, вдохновением и самобытностью. В кадре будут замечательные актеры, изысканные костюмы и красивейшие локации, разножанровые музыкальные номера для нас создают крутейшие исполнители".

"У каждого в сердце свой Пушкин: свой образ, свои любимые стихи, свои трактовки событий. Наша задача - бережно и с любовью создать свое экранное воплощение Великого поэта и сделать это так, чтобы в него влюбились - или заново влюбились - миллионы зрителей. Работая над "Серебряными коньками", мы высоко подняли планку. Это по достоинству оценили зрители во всем мире. В "Пророке" мы пробуем превзойти себя. Юра Борисов несколько лет готовился к этой сложной и ответственной роли, которая подразумевает не только глубокое драматическое, но и тонкое музыкальное проживание. Зрителей ждут уникальные хореографические и музыкальные номера на оригинальные тексты. По-новому зазвучат и некоторые классические стихи Александра Сергеевича".

Съемки пройдут в исторических локациях Санкт-Петербурга и пригородов, в некоторые кинематографисты допущены впервые: Дворцовые конюшни в Петергофе, Павильон Роз в Павловском парке, усадьба Знаменка, Юсуповский дворец, Строгановский дворец, Мраморный дворец, Госархив ВМФ, двор Государственной академической капеллы, Музей-квартира Л.Н. Бенуа, Академия художеств им. И. Репина, Дом архитектора (особняк А.А. Половцова), Библиотека Бестужевских курсов, Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина на Мойке, 12. Кроме того, съемочная группа поработает в Музее-заповеднике А.С. Пушкина "Михайловское".

Завершатся съемки в феврале.

На большие экраны картина "Пророк. История Александра Пушкина" выйдет 14 февраля 2025 года, дистрибьютор - "Централ Партнершип".