Начались съемки фильма "Пророк. История Александра Пушкина"
В Павловске под Санкт-Петербургом начались съемки фильма "Пророк. История Александра Пушкина" производства кинокомпании "Централ Партнершип" (входит в состав "Газпром-медиа") и компании "Кинослово".
Это история жизни Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. В картине поэт предстанет как современный многогранный герой, в котором темное борется со светлым.
В главных ролях - Юра Борисов (Александр Пушкин), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист) и др. Образ Жоржа Дантеса воплотит французский актер Флориан Десбьендра.
Хореограф проекта - прославленный Олег Глушков, лауреат престижных российских и международных премий ("Стиляги", "Оттепель", "Актрисы" и др).
Режиссером картины выступает Феликс Умаров ("Домашнее поле").
Прямая речь
Феликс Умаров, режиссер:
"Для меня большая честь встать у руля столь масштабного сложнопостановочного проекта. Одна из задач нашей картины - показать современным зрителям Пушкина не как лакированного колосса классической литературы, а как живого, мятущегося героя, которому не чужды сильные человеческие страсти, понятные каждому из нас. При этом к "солнцу русской поэзии" мы, конечно, относимся с подобающим почтением и любовью. Реализовать нашу идею мы решили в уникальном жанре с оригинальными музыкально-танцевальными номерами. Мы приложим все усилия, чтобы создать удивительную и незабываемую картину".
Вадим Верещагин, продюсер:
"Мы с партнерами несколько лет тщательно готовили этот амбициозный проект. К работе над ним привлечены ведущие профессионалы российского кинематографа, в режиссерском кресле - талантливый молодой режиссер, чьи видение и энергия совпали с нашими. Нам важно показать величайшего русского поэта живым, современным и глубоким героем, со своими слабостями и порывами, ошибками и озарениями, вдохновением и самобытностью. В кадре будут замечательные актеры, изысканные костюмы и красивейшие локации, разножанровые музыкальные номера для нас создают крутейшие исполнители".
Петр Ануров, продюсер:
"У каждого в сердце свой Пушкин: свой образ, свои любимые стихи, свои трактовки событий. Наша задача - бережно и с любовью создать свое экранное воплощение Великого поэта и сделать это так, чтобы в него влюбились - или заново влюбились - миллионы зрителей. Работая над "Серебряными коньками", мы высоко подняли планку. Это по достоинству оценили зрители во всем мире. В "Пророке" мы пробуем превзойти себя. Юра Борисов несколько лет готовился к этой сложной и ответственной роли, которая подразумевает не только глубокое драматическое, но и тонкое музыкальное проживание. Зрителей ждут уникальные хореографические и музыкальные номера на оригинальные тексты. По-новому зазвучат и некоторые классические стихи Александра Сергеевича".
Съемки пройдут в исторических локациях Санкт-Петербурга и пригородов, в некоторые кинематографисты допущены впервые: Дворцовые конюшни в Петергофе, Павильон Роз в Павловском парке, усадьба Знаменка, Юсуповский дворец, Строгановский дворец, Мраморный дворец, Госархив ВМФ, двор Государственной академической капеллы, Музей-квартира Л.Н. Бенуа, Академия художеств им. И. Репина, Дом архитектора (особняк А.А. Половцова), Библиотека Бестужевских курсов, Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина на Мойке, 12. Кроме того, съемочная группа поработает в Музее-заповеднике А.С. Пушкина "Михайловское".
Завершатся съемки в феврале.
На большие экраны картина "Пророк. История Александра Пушкина" выйдет 14 февраля 2025 года, дистрибьютор - "Централ Партнершип".
В юбилейном 2024 году будет широко праздноваться 225-летие А.С. Пушкина, и создатели фильма "Пророк. История Александра Пушкина" планируют делиться эксклюзивными материалами и подробнее рассказывать о проекте.