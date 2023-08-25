Россияне стали чаще смотреть и хвалить отечественное кино
Российские зрители стали чаще смотреть кино, произведённое в нашей стране.
По данным исследования "Кино Mail.ru", основанного на данных опроса 6,4 тысячи человек, 50% респондентов стали смотреть наше кино чаще. Каждый третий россиянин посмотрел более пяти отечественных фильмов в этом году, а 23% посмотрели больше десяти.
При этом более половины - 55% - сообщили, что как минимум один фильм российского производства им понравился. Среди фаворитов: "Чебурашка", "Легенда №17", "Т-34", "Движение вверх", "Последний богатырь", "Вызов" и "Дурак".Почти половина считает, что кино, снятое в России, качественно улучшилось.
Отмечается и разнообразие жанров, однако многие указывают на нехватку фантастики, зрелищных блокбастеров, семейных и детских фильмов, а также комедий, передаёт "Газета.Ru".