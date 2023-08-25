Россияне стали чаще смотреть и хвалить отечественное кино

По данным исследования "Кино Mail.ru", основанного на данных опроса 6,4 тысячи человек, 50% респондентов стали смотреть наше кино чаще. Каждый третий россиянин посмотрел более пяти отечественных фильмов в этом году, а 23% посмотрели больше десяти.