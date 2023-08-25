Фильм «Мег 2: Впадина» вышел в онлайне

25 августа фильм «Мег 2: Впадина» вышел в цифровых сервисах. Боевик с Джейсоном Стэйтемом уже можно посмотреть в том числе на Amazon и в iTunes. Таким образом, лента пробыла в кинотеатрах всего лишь три недели. Интересно, что изначально релиз был намечен на 12 сентября, однако Warner Bros. приняла решение перенести премьеру на три недели назад.