Россияне стали смотреть больше отечественных фильмов

Половина россиян стали чаще смотреть отечественные фильмы. Об этом сообщает Кино Mail.ru (проект VK) в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Газеты.Ru».

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Всего в исследовании приняли участие более 6,4 тыс. человек. Каждый третий опрошенный россиянин видел более 5 отечественных картин в 2023 году. 23% респондентов признались, что за текущий год посмотрели более 10 российских фильмов.

Почти половина зрителей согласны с утверждением, что отечественное кино стало лучше, а основными его достижениями называют разнообразие жанров и выбора, рост качества и количества новых фильмов для широкой аудитории и съемки фильма в космосе (речь о «Вызове» Клима Шипенко).

По мнению респондентов, российскому кино не хватает фантастических и зрелищных блокбастеров, семейных и детских фильмов, а также комедий.

Больше половины участников опроса (55%) признались, что хотя бы один современный российский фильм их сильно впечатлил и они готовы рекомендовать его для просмотра: россияне назвали среди таких картин «Чебурашку», «Легенду №17», «Т-34», «Движение вверх», первый фильм трилогии «Последний богатырь», «Вызов» и «Дурак».