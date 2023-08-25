Фильм «Лунатики» о похищении рэпера выйдет в прокат зимой

Компания «Атмосфера кино» 21 декабря 2023 года выпустит в прокат детективную драму «Лунатики», основанную на реальных событиях. Об этом говорится в пресс-релизе прокатчика, поступившем в распоряжение «Газеты.Ru».

По сюжету из квартиры в центре Москвы похищают известного рэпера Никиту Прозорова. Следователь уверен, что мать Никиты Рената (Исакова) инсценировала похищение, после чего Никиту доставили в экспериментальную клинику в бессознательном состоянии. Следователю придется разобраться в сложных отношениях матери и сына и понять, спасла она ему жизнь или наоборот.