Фильм «Лунатики» о похищении рэпера выйдет в прокат зимой
Компания «Атмосфера кино» 21 декабря 2023 года выпустит в прокат детективную драму «Лунатики», основанную на реальных событиях. Об этом говорится в пресс-релизе прокатчика, поступившем в распоряжение «Газеты.Ru».
Главную роль в фильме режиссера и сценариста Юрия Мороза исполнила актриса Виктория Исакова.
По сюжету из квартиры в центре Москвы похищают известного рэпера Никиту Прозорова. Следователь уверен, что мать Никиты Рената (Исакова) инсценировала похищение, после чего Никиту доставили в экспериментальную клинику в бессознательном состоянии. Следователю придется разобраться в сложных отношениях матери и сына и понять, спасла она ему жизнь или наоборот.
На прошедшем фестивале «Окно в Европу» в Выборге фильм отметили призом Медиаконгресса «Содружества журналистов» за лучший сценарий.
В фильме также сыграли Степан Белозеров, Алексей Филимонов, Надежда Маркина, Дмитрий Чеботарев, Алексей Розин, Алексей Агранович, Дарья Верещагина и др.