Россияне назвали фильмы, с которыми у них ассоциируются отечественные актёры

Стало известно, с какими персонажами и популярными картинами у россиян ассоциируются отечественные актёры.

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В результате опроса, проведённого в сети киноканалом «Русский Бестселлер», у большинства респондентов Сергей Безруков вызывает ассоциации с Сашей Белым из сериала «Бригада» (54,5%), Владимир Машков — со следователем Гоцманом из детективной драмы Сергея Урсуляка «Ликвидация» (51,5%), а Константин Хабенский — с Антоном Городецким из серии фильмов по литературной вселенной «Дозоров» Сергея Лукьяненко (24,7%). Кроме того, с многосерийной картиной Урсуляка также связаны имена Сергея Маковецкого, за персонажа которого проголосовали чуть больше 32% опрошенных, и Михаила Пореченкова (28,7%). Вместе с тем для более 16% пользователей интернета Безруков остаётся деревенским милиционером из криминальной комедии «Участок».

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С «Бригадой» участники опроса также связывают имя другого актёра — Владимира Вдовиченкова. За боксёра Фила проголосовали более 30% зрителей. Около 16% отдали голоса за ленту «Бумер», в которой артист сыграл Костю по прозвищу «Кот». С криминальной драмой Петра Буслова более 30% аудитории связывают и Андрея Мерзликина, сыгравшего Димона «Ошпаренного».

Виктор Хориняк почти у 40% участников опроса ассоциируется с серией приключенческих фильмов «Последний богатырь», а у менее 25% — с сериалом «Кухня», где актёр сыграл бармена. В то же время с франшизой Дмитрия Дьяченко у 15% зрителей ассоциируется Сергей Бурунов. Однако более 20% опрошенных, как и в случае с Александром Петровым (около 18%), отдали голоса за сериал «Полицейский с Рублёвки», где актёры сыграли блюстителей порядка элитного района.