Названы лучшие российские комедии

Эксперты выбрали лучшие российские комедии
Фильм российского режиссера Дмитрия Дьяченко «О чем говорят мужчины» стала лучшей российской комедией. Об этом сообщили в пресс-службе киноканала «Комедия» (входит в медиахолдинг «Цифровое телевидение»).
"Киноканал «Комедия» специально ко Дню российского кино составил «Абсолютный топ» отечественных комедий, которые были созданы после 1991 года", — говорится в сообщении.
Второе место у комедии Олега Фомина — «День выборов», на третьем — фильм Алексея Нужного «Я худею» с Александрой Бортич в главной роли, передает ТАСС.
Сериал «Библиотекарь», снятый по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова станет претендентом 12 премии «Сделано в России — 2023» в номинации «Кино, сериалы, анимация».
Режиссером «Библиотекаря» стал Игорь Твердохлебов, съемками занялась компания «Вайт Медиа», по заказу генерального директора РЕН ТВ Владимира Тюлина.
Также стало известно, что художественный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко расположился на 20-м месте в сформированном порталом The Numbers мировом рейтинге самых кассовых фильмов этого года.