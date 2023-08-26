Названы лучшие российские комедии

Фильм российского режиссера Дмитрия Дьяченко «О чем говорят мужчины» стала лучшей российской комедией. Об этом сообщили в пресс-службе киноканала «Комедия» (входит в медиахолдинг «Цифровое телевидение»).

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"Киноканал «Комедия» специально ко Дню российского кино составил «Абсолютный топ» отечественных комедий, которые были созданы после 1991 года", — говорится в сообщении.

Сериал «Библиотекарь», снятый по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова станет претендентом 12 премии «Сделано в России — 2023» в номинации «Кино, сериалы, анимация».

Режиссером «Библиотекаря» стал Игорь Твердохлебов, съемками занялась компания «Вайт Медиа», по заказу генерального директора РЕН ТВ Владимира Тюлина.