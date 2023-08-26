Татьяна Мирошник сняла сказку "Коралловые бусы"

Татьяна Мирошник известна как документалист, но и в большом кино она уже многое успела - поработала с великим Марленом Хуциевым над его последним фильмом "Невечерняя", написала сценарий "Клятвы" Романа Нестеренко, она же автор мини-сериала "Конец света", поставленного Дмитрием Дьяченко. Теперь Татьяна сама заняла режиссёрское кресло.

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Бурятские духи в этом Татьяну поддержали не сразу, "отговаривали" её от самостоятельных съёмок как могли - то ураган пошлют на площадку, то пожар устроят, то козу с муравьём - а они в фильме-сказке тоже снимались - подговорят не слушать команды. Как киношникам всё же удалось подружиться с потусторонними силами, и до сказок ли сегодня обычным людям - наш разговор с режиссёром.

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Татьяна, почему вы для своего дебюта выбрали Бурятию, я понимаю, пейзажи там космические, но почему вы решили снять фильм-сказку, это разве не устаревший жанр?

Татьяна Мирошник: В такой красивой республике надо обязательно снимать что-то сказочное и волшебное. А ещё потому, что сказки вне времени. Меняются законы, правительства и даже государства, а сказки вечны. В сказке есть магия, которой нам не хватает в реальности. С другой стороны, есть связь и с нашим временем. Герои проходят испытания, преодолевают трудности и козни разных врагов, переживают предательство и находят в себе силы, чтобы снова жить и бороться… К тому же наша сказка - этническая - разворачивается в условном историческом периоде XVII-XVIII веков. Под это время созданы и стилизованы все натурные и интерьерные декорации, костюмы, обувь и реквизит. В итоге сказка - это ещё и познавательно.

И все-таки, когда кто-то сегодня говорит о сказках, меня не покидают ощущения, что люди просто бегут от современности, вы тоже бежите?

Татьяна Мирошник: Провокационный вопрос. На самом деле я люблю кино, в котором в финале обязательно есть надежда. Её так не хватает людям. Я хочу дарить людям эту надежду, веру в чудеса и веру в себя.

Тогда я вас попрошу погрузить меня и читателей в атмосферу вашей сказки, так, чтобы нам захотелось ее обязательно увидеть…

Татьяна Мирошник: Представьте себе живописное место на берегу реки, где расположился бурятский улус, состоящий из нескольких юрт. Вокруг высокие горы, заповедные леса и холмистые степи. Посредине улуса - золотая юрта, в ней живёт хан Суранзан. Его юрта украшена дорогими мехами и военными костюмами, в ней есть старинные шахматы и картина, на которой нарисована женщина удивительной красоты… На ханском дэгэле (национальная бурятская одежда) изображён летящий дракон, а на рукояти ханского меча - голова дракона. И есть у хана сын - красивый статный юноша с прекрасным голосом, но с умом маленького ребёнка. Вернуть разум юноше может только любовь и… волшебные бусы. Но тогда девушка, полюбившая ханского сына, погибнет… Мы с писательницей Женей Фахуртдиновой, моим соавтором, перечитали все бурятские сказки и легенды и взяли из них несколько сюжетных линий. Добавили юмора, любви, природы и животных. Так получился сценарий "Коралловые бусы". История о вечном. Сможет ли любовь победить проклятие?

Сила искусства смогла?

Татьяна Мирошник: Понимаю, о чём вы (смеётся). Да, на съёмках нашей команде пришлось нелегко. Мне до сих пор снятся страшные сны. Одно дело приехать в Бурятию на пять дней, и снять документальный фильм, а я там работала до этого над проектом "География детства", другое - практически жить полгода, никуда не выезжая, готовиться и снимать сложно-постановочный исторический костюмированный фильм с ограниченным бюджетом. Проблемы начались ещё с выбора локаций. Выбрали прекрасный район, но оказалось, что духи того места нас не принимают. И что по разным знакам там снимать нельзя. Уехали в другой район, совершили все обряды. Духи молчали, и мы стали готовиться к съёмкам. А тут ещё и подрядчик нас подвёл, изготовил и поставил юрты на 20 дней позже. На следующий день начался сильный ураган. Одна юрта взлетела прямо у нас на глазах. С тех пор каждое наше утро начиналось с того, что мы подтягивали все верёвки на юртах и бурханили духам.

В ночь перед первым съёмочным днём загорелся склад с реквизитом, но мы успели потушить. Духи продолжали нас испытывать и тогда мы поехали к ламе. Лама сказал: терпите и всё будет хорошо. А прибавьте к этим испытаниям резко континентальный климат! Вдруг под конец весны пошел снегопад, толщина снежного покрова достигала до 40 см, температура - до минус 10. А июньские перепады - в один день плюс 4 и пронизывающий ветер, на следующий - плюс 35 и палящее солнце… Жили мы практически в степи в небольших недостроенных домиках почти без удобств, будили нас коровы, в окна заглядывали лошади, а под крыльцом жили куры. Несколько раз мы видели, как лошади появлялись из тумана, совсем как в известном мультфильме.

Я прочитал в бурятских газетах, что будто бы животные, которых вы задействовали в съемках, тоже не давали вам расслабиться.

Татьяна Мирошник: Это точно! В нашем фильме снимались все пять видов священных для бурят животных: лошади, коровы, козы, овцы и верблюды. Коза нам попалась с характером осла и считавшая себя конём, верблюды дикие, а лошади сплошь с жеребятами, которые не хотели уходить от матерей. Коровы боялись камеры, а овцы убегали из загона. Ещё у нас снимались собаки, одна из которых была с тяжёлым прошлым и долго привыкала к нам. Плюс дрессированный муравей. Мне кажется, я теперь могу работать в цирке!

По фото, которые опубликованы в Сети, можно догадаться, что жители улуса с удовольствием снимались в фильме, кто-то пасёт скот, кто-то выделывает шкуры, ткёт, куёт, у каждого своя история. И это красиво, в традициях советского кино. А где и как вы искали исполнителей главных ролей?

Татьяна Мирошник: Это было отдельное большое приключение. Мы проехали почти все районы республики в поисках талантливых героев, посетили все театры, студии, кружки, многие школы и клубы. В кастинге приняло участие более тысячи человек. В итоге в нашем фильме снялись и профессиональные артисты, и певцы и яркие народные таланты. Запомнился кастинг в Тункинском районе (а это дальний район, 700 км от Улан-Удэ). Заходит молодой парень и говорит: "Я не знаю, зачем я пришёл. Мне родители сказали. Я на один день к ним приехал, а они меня сюда отправили. Что надо делать?". А я вижу - передо мной сидит Галши, наш главный герой, точно такой, каким я его себе представляла. Амгалан Янданов, студент 4 курса колледжа искусств имени Чайковского. В кино никогда не снимался, да и в колледж искусств попал случайно. В целом буряты очень сдержанные в эмоциях. Восторг - это лёгкая улыбка. Огорчение - чуть опущенные глаза. Но Амгалан другой, он очень живой и яркий.

Ещё у нас снимались две известные в Бурятии певицы. Бадма-Ханда Аюшеева, народная артистка Республики Бурятия, сначала не соглашалась на съёмки, боялась, что не получится, но справилась блестяще и потом благодарила за новый опыт. Дарима Цырендондопова - солистка военного оркестра, ей досталась небольшая, но очень важная роль. В одной из сцен Дариме пришлось медленно заходить в холодный Байкал во всём своём одеянии.

Про каждого актёра могу долго рассказывать. Все необыкновенные, талантливые и отзывчивые. И у многих это был дебют в кино.

Есть такая шутка внутри киношного цеха, что один из непростительных грехов режиссера - использовать священное озеро Байкал просто как красивый фон… Какова его роль в вашем фильме?

Татьяна Мирошник: Наш фильм начинается и заканчивается одинаковой фразой, которую произносят разные люди: "Байкал - самое глубокое озеро в мире. Когда-то здесь были только земля и горы…" Поэтому в нашем фильме Байкал имеет сакральное значение. Мы взяли одну из легенд появления озера и вплели её в сюжет истории. Наши герои разговаривают с Байкалом, как с живым. И озеро отвечает им тем же… Когда мы впервые приехали на Байкал, то всей съёмочной группой упали на колени перед озером и поклонились ему. Этому нас научили буряты, - они верят в его необыкновенную силу и способность влиять на судьбы людей.

Вы попросили у Байкала счастливую судьбу для своего дебютного фильма? Когда нам ждать "Коралловые бусы" на экранах?

Татьяна Мирошник: Конечно, я мечтаю о фестивалях, широком прокате и зрительском успехе. Но как человек осторожный, много лет работающий в сфере детского кино и знающий реалии, боюсь заглядывать в будущее. Живу настоящим. Может быть, поэтому я вообще не пишу фантастику. Мне нравится писать и снимать о том, что было и что есть. И наша сказка - это не фантастика, у нас нет летающих предметов, мистических превращений и придуманных персонажей. Всё чуть тоньше. Да, есть волшебные бусы. Но кто знает, в чём их настоящая сила? Есть дракон, но может он есть только в генетической памяти бурят? Есть Белый старец, мифический национальный персонаж, но возможно, он нам только привиделся… Люблю многослойные, насыщенные символами и смыслами истории. И очень надеюсь, что у нас такая получится. К концу весны 2024 год фильм должен быть готов.

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