Режиссер рассказал, как снимаются сцены поцелуев

Поцелуи в кино иногда требуют длительных съёмок
Издание РИА Новости пообщалось с российскими киноделами на тему съёмок поцелуев. Выяснилось, что такие сцены снимать иногда весьма сложно, так как они требуют много дублей.
По словам режиссёра Александра Богуславского, в ходе съёмок дубль длится минуту. Однако зрители видят лишь несколько секунд этой сцены. По его словам, актёрам приходится долго целоваться, чтобы они привыкли друг к другу. При всём этом были и неприятные инциденты.
«Иногда подходили и говорили, что им не нравится идея целоваться с партнёром по фильму, однако прямых отказов ещё не было. Это сценарий, на него все соглашались», – сообщил кинематографист.
Актриса Анастасия Ильинская сообщила, что иногда холодным между собой артистам удаётся передать страсть. По её словам, нужно просто правильно направить собственную энергию.
Актёр Даня Киселёв полагает, что сейчас поцелуи на съёмках – это не что-то необычное, поэтому и готовиться к таким сценам не нужно. По его мнению, для современных артистов – это норма.