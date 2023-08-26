Режиссер рассказал, как снимаются сцены поцелуев

Издание РИА Новости пообщалось с российскими киноделами на тему съёмок поцелуев. Выяснилось, что такие сцены снимать иногда весьма сложно, так как они требуют много дублей.

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По словам режиссёра Александра Богуславского, в ходе съёмок дубль длится минуту. Однако зрители видят лишь несколько секунд этой сцены. По его словам, актёрам приходится долго целоваться, чтобы они привыкли друг к другу. При всём этом были и неприятные инциденты.

«Иногда подходили и говорили, что им не нравится идея целоваться с партнёром по фильму, однако прямых отказов ещё не было. Это сценарий, на него все соглашались», – сообщил кинематографист.

Актриса Анастасия Ильинская сообщила, что иногда холодным между собой артистам удаётся передать страсть. По её словам, нужно просто правильно направить собственную энергию.