Пермский робот снялся в кино с Меган Фокс

«Promobot V.4 — голливудский актер. Сервисный робот снялся в комедии "Большой золотой слиток". В съемке фильма также приняли участие такие американские актеры, как Энди Гарсиа, Меган Фокс, Люси Хейл и другие. Блестящая актерская игра», — сообщается в одноименной официальной группе производителя робота в соцсети «ВКонтакте».