Любимые фильмы Ви из группы BTS

Новый короткометражный фильм Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара» выходит на Netflix в этом году. Андерсон называет свою работу даже не художественным фильмом, а выпуском телепередачи вроде «Пьесы дня» на BBC в 70-х и показывающей адаптации театральных постановок. Netflix подтвердил, что премьера фильма состоится на Netflix 27 сентября этого года и будет представлять из себя 37-минутную адаптацию одноимённого сборника рассказов Роальда Даля 1977 года.

Роальд Даль — обладатель многочисленных наград и премий по литературе, одно из его произведений — «Чарли и шоколадная фабрика» экранизированно Бёртоном с Деппом в главной роли. Фильм с участием Рэйфа Файнса, Бенедикта Камбербэтча, Дэва Пателя, Бена Кингсли и Ричарда Айоаде рассказывает о «богатом человеке, который узнаёт о человеке, способном видеть без помощи глаз, а затем намеревается овладеть этим навыком, чтобы мошенничать в азартных играх».

До цифрового релиза «Чудесную историю Генри Шугара» покажут на Венецианском кинофестиваля 1 сентября.

Источник фото: Netflix