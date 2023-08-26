Фильм "О чем говорят мужчины" признали лучшей российской комедией

«Первое место заняла картина Дмитрия Дьяченко «О чем говорят мужчины», основанная на спектакле «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» московского театрального коллектива «Квартет И». По сюжету четверо друзей на машине путешествуют из Москвы в Одессу, по дороге обсуждая важные для каждого из них темы», — отметили в пресс-службе канала.