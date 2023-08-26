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Съёмки «Района №10» приостановлены на неопределённый срок

На этой неделе состоялась мировая премьера экранизации Gran Turismo, режиссёром которой выступил Нил Бломкамп. По случаю выхода фильма постановщик дал интервью изданию The Hollywood Reporter.

Съёмки «Района №10» приостановлены
© Чемпионат.com

В ходе разговора режиссёр рассказал, что принял решение приостановить съёмки «Района №10» на неопределённый срок. К сожалению, причину Бломкамп не раскрыл.

"Я не знаю, хочу ли заниматься этим прямо сейчас, но в какой-то момент, вероятно, продолжение всё-таки увидит свет".

Картина «Район № 9» вышла в 2009 году. Сюжет ленты повествует о пришельцах-беженцах, которые временно поселились на Земле и не захотели её покидать.

«Район № 9» получил четыре номинации на «Оскар», в том числе и за лучший фильм года. Сроки выхода сиквела до сих не сообщаются. Работа над продолжением ведётся с 2021 года.

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