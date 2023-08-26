Шварценеггер может появиться в приквеле «Хищника»

"Я не знаю, как делать какие-то вещи, но я учусь. Знаю, что были попытки привлечь Арнольда к съемкам "Хищников" (2010). Скажу так: время таких парней еще не ушло, они все еще с нами, разве не здорово бы было?" - рассуждает он.