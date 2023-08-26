Шварценеггер может появиться в приквеле «Хищника»

Шварценеггер может сняться в приквеле «Хищника»
Режиссер боевика "Добыча" Дэн Трахтенберг допустил появление Арнольда Шварценеггера в "Добыче-2" - новом сиквеле культового "Хищника", который еще официально не анонсирован. Об этом сообщает Variety.
По словам Трахтенберга, он бы хотел поработать со Шварценеггером.
"Я не знаю, как делать какие-то вещи, но я учусь. Знаю, что были попытки привлечь Арнольда к съемкам "Хищников" (2010). Скажу так: время таких парней еще не ушло, они все еще с нами, разве не здорово бы было?" - рассуждает он.
События в фильме "Добыча", вышедшем в 2022 году, разворачиваются за некоторое время до событий оригинального "Хищника", вышедшего в 1987 году.
Шварценеггер сыграл одного из военных, охотящихся в джунглях Центральной Америки за невероятно сильным инопланетным существом, уничтожающим землян.
В июле актер восхитился реалистичностью фильма "Терминатор". Шварценеггер похвалил сценариста и режиссера франшизы Джеймса Кэмерона и заявил, что будущее искусственного интеллекта, показанное в фильмах, "стало реальностью".