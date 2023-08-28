Дени Вильнев заявил о желании снять третью часть «Дюны»

Режиссер подчеркнул, что хотел бы продолжить «исследование пустынной планеты», созданной Фрэнком Гербертом в третьем фильме по мотивам «Дюны». «Если мне удастся создать трилогию, это будет моя мечта», — сказал Вильнев.