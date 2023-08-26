Музыкальный критик назвал фильмы с самыми красивыми саундтреками

Самые красивые саундтреки записаны к фильмам «Титаник» (1997), кинотрилогии «Властелин колец» (2001–2003), лентам франшиз «Пираты Карибского моря» (2003–2017) и «Звездные войны» (1977–2019), рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он упомянул и картины «Игрушка» (1976), «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983) и «Укол зонтиком» (1980), где композитором выступил Владимир Косма.

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Для меня это однозначно «Титаник», и не только из-за песни Селин Дион. В фильме сильные музыкальные композиции, накал страстей, суета на лайнере после столкновения с айсбергом. Музыка захватывает дух. Дальше идут «Пираты Карибского моря», «Властелин колец» и «Звездные войны». Такую музыку можно слушать как отдельное произведение искусства, — отметил собеседник.

Эксперт подчеркнул, что специально не включал в список музыкальные картины и мюзиклы. Он добавил, что творчество Владимира Косма знакомо многим людям, даже никогда не смотревшим вышеперечисленные фильмы.

Нельзя обойти Владимира Косма, написавшего музыку для французской классики: «Игрушка», «Невезучие», «Папаши», «Укол зонтиком». Включите альбом Владимира Косма «Лучшее» — и поймете, что вы слышали 100 раз каждую мелодию, но не ассоциировали их именно с французским кино и не знали, кто автор, — добавил Бабичев.

Ранее Бабичев заявил, что причинами популярности творчества Виктора Цоя в настоящее время стали прекрасные мелодии наряду с вечными и актуальными темами. По мнению критика, песни Цоя — это композиции на все времена, разные компании до сих пор собираются и поют что-то из его репертуара, как и в 90-е годы. Бабичев подчеркнул, что Цоем следует гордиться, таких героев немного.