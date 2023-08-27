5 фильмов Панфилова, которые мы чаще всего будем пересматривать

Режиссер театра и кино, народный артист РСФСР и лауреат Государственной премии России ушел из жизни вечером 26 августа. Ему было 89 лет.

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Коллеги в театре "Ленком", где Глеб Анатольевич с 1986 года ставил спектакли, считали его "сверхталантливым и интеллигентным человеком". А друзья и ученики с "Ленфильма", где он снимал и "Начало", и в "Огне брода нет", и "Прошу слова", вспоминали, что Панфилов "пришел в кино с заводской проходной". Ведь вначале он работал мастером на Свердловском заводе металлоаппаратов. Потом - создал в этом городе (ныне Екатеринбурге) любительскую студию. Репетировал, снимал…

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Его первыми работами в 1958 году стали короткометражные ленты "Народная милиция", "Нейлоновая курточка"… Затем Панфилов снял еще несколько: "Убит не на войне" (1962), "Случай на станции Кречетовка"(1964). И лишь позднее поступил в Москве на высшие режиссерские курсы и окончил их.

На счету Глеба Панфилова много замечательных фильмов, есть и телеспектакли, и телесериал "В круге первом" - по одноименному роману Александра Солженицына. И у каждого из нас - свои самые любимые… Назовем, может быть, пять самых известных и популярных из них.

Пять главных фильма Глеба Панфилова

"В огне брода нет" (1967)

Первый художественный фильм режиссера, ставший и его дипломной работой. Критики написали, что этот фильм "не канонически изображал Гражданскую войну". А если простым языком - в этом фильме были показаны обычные судьбы людей, сражавшихся за свои идеалы.

Рассказывать и размышлять просто о сложном - именно таким, кажется, было одним из главных кредо кинорежиссера Глеба Панфилова.

В 1969 году "В огне брода нет" получилглавный приз МКФ в Локарно (Швейцария) - "Золотой леопард".

"Начало" (1970)

История Паши Строгановой, простой ткачихи из маленького городка Реченска. Верящей в любовь, бегающей по выходным на танцы и играющей в фабричном драмкружке, где ей, обладающей довольно невыразительной внешностью, доверяют только роль Бабы Яги. Паша влюбляется в Аркадия, который вскоре возвращается к жене… И она это тяжело переживает.

А в Реченск меж тем приезжает московский режиссер, который предлагает Паше сняться в его фильме про национальную героиню Франции - Жанну д'Арк. Ту самую, возглавившую освободительную борьбу своего народа против англичан в Столетней войне. Обе девушки - простые, из народа, предельно искрение, честные. Как говорится, "без камня за пазухой". Постепенно зрителю кажется, что и Паша Строганова начинает чувствовать себя Жанной Д'Арк. И две сюжетные линии непредсказуемо пересекаются. А съемки фильма идут успешно. И вот он, наконец, завершен…

Очень непредсказуемо закрученная история. Фильм снят с теплотой, соучастием и ощущением того, что, может быть, каждая женщина - героиня, созданная для поступка и счастья. Просто мы, мужчины, этого порой не замечаем.

Пашу, кстати, сыграла Инна Чурикова. Во время съемок они с Глебом Панфиловым сыграли свадьбу и прожили вместе почти 53 года…

"Тема" (1979)

Фильм о муках творчества, невезучей любви, поисках себя и попытках сменить обстановку. Будто бы счастье живет не внутри нас, а где-то далеко… Популярный драматург на своей машине "Волга" (в те годы - предмет роскоши) едет за вдохновением в небольшой город, где родился и откуда переехал в Москву. Встречает там женщину, которая, еще учась в школе, была влюблена и в него, и в его пьесы.

Но романа не получатся - та разочаровалась в своем бывшем герое, а теперь говорит о том, что он бездарен. Хотя и ее саму предает возлюбленный. Да и писатель находит возможность отомстить: продает ее квартиру и уезжает из города. Фильм, в котором все несчастны, а кто-то из-за этого собирается эмигрировать. Мрачноватая, почти в духе Достоевского история о неудачниках, которые во всем винят окружающих, но только не себя. Зато очень насыщенная событиями и поучительная.

"Тема" из-за того, что здесь шла речь и об эмиграции, не выпускалась в прокат до начала перестройки. Хотя потом с ходу получила в 1987 году главный приз Берлинского кинофестиваля - "Золотого медведя".

"Мать" (1990)

Один из лучших фильмов по прозе Максима Горького. Помимо одноименного романа в основе сюжета - еще и рассказ "Карамора".

Он - об отцах и детях. Вернее - о материях и сыновьях: кто за кого отвечает, кого спасает и никогда не предаст. Одна из первых ролей в кино Виктора Ракова, ставшего вскоре звездой "Ленкома". Именно он сыграл сына Павла. А Инна Чурикова - уже в роли матери.

В 1990 году "Мать" получила специальный приз Каннского кинофестиваля - Глеб Панфилов был отмечен наградой "За выдающиеся художественные достижения".

"Иван Денисович" (2021)

"Иван Денисович" - экранизация рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". В главной роли - Филипп Янковский, сын Олега Янковского, который играл и в режиссерском дебюте Панфилова в "Ленкоме" - спектакле "Гамлет" 1986 года. Такая вот связь поколений.