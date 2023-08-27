Что нового посмотреть в интернете

Первый годный ужастик за долгое-долгое время, неоновый и развязный 2008-й в России, новый спин-офф "Звёздных войн" и комедия в духе "Мальчишника в Вегасе". Новинки фильмов и сериалов для приятного досуга.

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Устраиваем спиритический сеанс через мумифицированную руку (забирает не по-детски). Возвращаем наш 2008 год через неоновую "Эйфорию" в российских реалиях (чего-чего?). Вместе с бывшим падаваном Энакина Скайуокера Асокой спасаем галактику от сокрушительной угрозы. А также пытаемся отделаться от навязчивой безумной парочки после зажигательного совместного отпуска в Мексике. С новым выпуском рубрики #КиноЗдесь можно и нервы пощекотать, и посмеяться от души. Что выбираете?

Видео дня

"Два, три, демон, приди!" (18+)

Режиссёр: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.8

Время: 95 минут

О чём фильм. Подсесть на наркотики? Мимо! А как насчёт опасных и крышесносных спиритических сеансов? Вот тема современной молодёжи! К компашке подростков попадает уникальный артефакт - мумифицированная рука то ли колдуна, то ли медиума. Через прикосновение к ней можно впустить в себя неупокоенные души. Такие dead-вечеринки оказываются очень популярным и весёлым досугом у подростков, ведь можно поснимать эффектные рилсы, выпить и даже покурить. Вот только забавно будет до поры до времени, пока ситуация неожиданно не выйдет из-под контроля, а демоны не вырвутся наружу…

Что интересного. Наконец-то Вещь из "Уэнсдей" получила отдельный проект! Конечно, это шутка, пластиковая рука из фильма никак не связана с популярным персонажем поп-культуры. Но образ определённо считывается. И наконец-то до российских кинотеатров добрался хороший ужастик, на уверенную семёрочку, так сказать. Над фильмом работали популярные австралийские YouTube-блогеры, близнецы Дэнни и Майкл Филиппу. Получился довольно жёсткий хоррор, богатый на кровищу и напряжённый саспенс. После него вам, скорее всего, будет некомфортно спать с выключенным светом. Давно ли такое было со времён первого "Астрала"?

Кому не понравится. И опять-таки много кровищи, а также покалеченные дети, чего только стоит сцена с собакой (ни один пёсик в фильме не пострадает, по крайней мере физически)… В общем, впечатлительным людям к просмотру не рекомендуем.

"С нуля" (18+)

Время: 8 серий по 1 часу

О чём сериал. Где мой 2008-й? Да вот же он, на целых восемь серий. В центре сюжета история жизни двух двоюродных сестёр: Лены (Надежда Калеганова) и Наташи (Маруся Фомина). Девушки приехали покорять Москву 2008 года. Тусовки, "папики" и не очень легальные вещества. Дорожка определённо скользкая и ни до чего хорошего героинь не доведёт. А как иначе показать историю распада нулевых в глянцевой обёртке?

Что интересного. В сериале две временных линии, а также великолепный актёрский состав из второстепенных персонажей: Сергей Чонишвили, Павел Табаков, Максим Виторган и Екатерина Волкова. Неоновое сияние "Эйфории" смешалось с городской эстетикой российских нулевых. Адская смесь, употреблять исключительно залпом.

Кому не понравится. Сериал по большей части рассказывает о том, как жить НЕ надо. Так что если вы не готовы к очередной порции морализаторства, даже не тратьте время.

"Асока" (18+)

Режиссёр: Дэйв Филони, Стеф Грин, Рик Фамуйива

Время: 8 эпизодов по 40 минут.

О чём сериал. Асока - девушка-джедай, обитающая во вселенной "Звёздных войн". Ей, бывшему падавану Энакина Скайуокера, предстоит выследить адмирала Трауна (Ларс Миккельсен) и отыскать пропавшего джедая Эзру Бриджера (Эман Эсфанди). На кону безопасность целой галактики.

Что интересного. Вселенная "Звёздных войн" разрастается вширь и вглубь. Теперь нам подробнее рассказали историю Асоки Тано, которая в своё время засветилась в трилогии приквелов. Также в сериале снялся Дэвид Теннант, а к роли Энакина вернулся Хейден Кристенсен.

Кому не понравится. Тем, для кого все эти "Звёздные войны", "Мандалорец", "Войны клонов" и "Книга Бобы Фетта" - просто белый шум и набор букв.

"Друзья по отпуску 2" (16+)

Режиссёр: Клэй Тэрвер

Время: 103 минуты

О чём фильм. "Увидимся" или "до встречи" - будьте осторожнее с этими фразочками, потому что обронённые не по адресу, они могут навлечь на вас беду. В эту ловушку и попали вежливые Маркус (Лил Рел Ховери) и Эмили (Ивонн Орджи). В первой части фильма "Друзья по отпуску" во время путешествия в Мексике они встретили парочку своих полных антиподов: Рона (Джон Сина) и Кайлу (Мередит Хагнер). После совместных отвязных каникул, наполненных страданиями, сомнительными авантюрами и криминальными погонями, "друзья по отпуску" встретятся снова.

Что интересного. Перед нами уморительная комедия в духе "Мальчишника в Вегасе", только всё самое сумасшедшее происходит с уже женатыми персонажами, а не с не связанными обязательствами холостяками. Режиссёр "Силиконовой долины" раздаёт уверенную порцию трэшака, а Джон Сина от души дурачится в величину всей своей харизмы.