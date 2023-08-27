«МИР» покажет два фильма к юбилею Гундаревой

Страстная, в чем-то наивная женщина, которая пока не встретила личное счастье. Это про Наталью Гундареву и про многих ее героинь, которые делают мир чуточку лучше. 28 августа поклонники будут отмечать 75 лет со дня рождения знаменитой актрисы. Телеканал «МИР» покажет сразу два фильма с ее участием.

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Роль многодетной матери сделала ее главной киномамой Советского Союза. На экране Наталья Гундарева и Виктор Проскурин были супругами и воспитывали десятерых детей, а в жизни они никогда не были женаты друг на друге, зато на двоих было шесть браков и только один ребенок.

Работа в фильме «Вас ожидает гражданка Никанорова» для Гундаревой, на тот момент уже знаменитой актрисы, шла напряженно. Дело в том, что картина снималась в Таганроге и Ростове-на-Дону, а тем временем в Москве, в театре Маяковского проводили последние репетиции спектакля, в котором также играла актриса.