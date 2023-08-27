Какие книжные герои наиболее успешно воплощены на экране

Недавно проведенный опрос среди интернет-пользователей помог узнать, образы каких литературных героев наиболее удачно переданы на экране, что респондентов больше всего привлекает в персонажах экранизаций, и нравятся ли они им больше, чем оригинальные прототипы из книжных произведений.

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27 августа ежегодно отмечается День российского кинематографа. Специально к этой дате книжный сервис Литрес и онлайн-кинотеатр START провели совместный опрос среди пользователей с целью узнать, образы каких литературных героев лучше всего переданы в отечественных фильмах и сериалах, что респондентам нравится в экранных персонажах, и часто ли опрошенные симпатизируют протагонистам кинолент больше, чем их оригинальным прототипам.

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По итогам исследования выяснилось, что 90% импонируют герои книжных произведений и всего 10% стабильно отдают предпочтение их экранному воплощению. При этом 56% ценят в персонажах киноадаптаций «детали, которые позволяют узнать что-то новое», 50% проголосовали за «точное совпадение с первоисточником», а 39% испытывают удовольствие от «оригинального режиссерского взгляда и возможности по-новому взглянуть на центральное действующее лицо».

Среди героев советских экранизаций пальма первенства принадлежит Шерлоку Холмсу — гениальный сыщик и детектив из цикла телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» набрал 58% голосов. Персонажа, вышедшего из-под пера Артура Конана Дойла, сыграл знаменитый актер Василий Ливанов.

Серебро — у Филиппа Преображенского (54%), главного героя фильма «Собачье сердце» Владимира Бортко по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова. Знаменитого профессора воплотил на экране Евгений Евстигнеев.

На третьем месте с небольшим отрывом расположился Остап Бендер (53%) — молодой авантюрист и «великий комбинатор», которого в гайдаевской киноадаптации сатирического романа «12 стульев» Ильфа и Петрова сыграл Арчил Гомиашвили.

Наиболее удачно экранизированным персонажем российских кинолент стала Маргарита в исполнении актрисы Анны Ковальчук (44%) — главная героиня сериала «Мастер и Маргарита» 2005 года, снятого по одноименному роману Михаила Булгакова. Сразу за ней — еще один герой из этой картины — профессор Воланд (43%), которого сыграл легендарный Олег Басилашвили. Бронза досталась Антону Городецкому (42%), ключевой фигуре киноадаптации культового фэнтези Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». Его воплотил на экране знаменитый актер Константин Хабенский. На четвертом месте — Тарас Бульба (26%), сыгранный Богданом Ступко. Первую пятерку списка замыкает Григорий Мелехов (20%) — главный герой сериала «Тихий Дон» 2015 года в исполнении Евгения Ткачука.