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Какие книжные герои наиболее успешно воплощены на экране

Недавно проведенный опрос среди интернет-пользователей помог узнать, образы каких литературных героев наиболее удачно переданы на экране, что респондентов больше всего привлекает в персонажах экранизаций, и нравятся ли они им больше, чем оригинальные прототипы из книжных произведений.

Какие книжные герои наиболее успешно воплощены на экране
© Eva.ru

27 августа ежегодно отмечается День российского кинематографа. Специально к этой дате книжный сервис Литрес и онлайн-кинотеатр START провели совместный опрос среди пользователей с целью узнать, образы каких литературных героев лучше всего переданы в отечественных фильмах и сериалах, что респондентам нравится в экранных персонажах, и часто ли опрошенные симпатизируют протагонистам кинолент больше, чем их оригинальным прототипам.

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По итогам исследования выяснилось, что 90% импонируют герои книжных произведений и всего 10% стабильно отдают предпочтение их экранному воплощению. При этом 56% ценят в персонажах киноадаптаций «детали, которые позволяют узнать что-то новое», 50% проголосовали за «точное совпадение с первоисточником», а 39% испытывают удовольствие от «оригинального режиссерского взгляда и возможности по-новому взглянуть на центральное действующее лицо».

Среди героев советских экранизаций пальма первенства принадлежит Шерлоку Холмсу — гениальный сыщик и детектив из цикла телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» набрал 58% голосов. Персонажа, вышедшего из-под пера Артура Конана Дойла, сыграл знаменитый актер Василий Ливанов.

Серебро — у Филиппа Преображенского (54%), главного героя фильма «Собачье сердце» Владимира Бортко по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова. Знаменитого профессора воплотил на экране Евгений Евстигнеев.

На третьем месте с небольшим отрывом расположился Остап Бендер (53%) — молодой авантюрист и «великий комбинатор», которого в гайдаевской киноадаптации сатирического романа «12 стульев» Ильфа и Петрова сыграл Арчил Гомиашвили.

Замыкают первую пятерку рейтинга доктор Ватсон (52%) — помощник и биограф Шерлока Холмса в исполнении Виталия Соломина из уже упомянутой картины режиссера Игоря Масленникова, и Д’Артаньян (38%) — харизматичный гасконец из легендарного приключенческого мюзикла с Михаилом Боярским. Сериал о друзьях-мушкетерах, созданный на основе произведения Александра Дюма, покорил сердца не одного поколения. В топ-10 персонажей также вошли Лариса Огудалова («Жестокий романс», 1984), Алиса Селезнева («Гостья из будущего», 1984), Иван Грозный («Иван Васильевич меняет профессию»), Барон Мюнхгаузен («Тот самый Мюнхгаузен», 1979) и Андрей Болконский («Война и мир»,1965).

Наиболее удачно экранизированным персонажем российских кинолент стала Маргарита в исполнении актрисы Анны Ковальчук (44%) — главная героиня сериала «Мастер и Маргарита» 2005 года, снятого по одноименному роману Михаила Булгакова. Сразу за ней — еще один герой из этой картины — профессор Воланд (43%), которого сыграл легендарный Олег Басилашвили. Бронза досталась Антону Городецкому (42%), ключевой фигуре киноадаптации культового фэнтези Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». Его воплотил на экране знаменитый актер Константин Хабенский. На четвертом месте — Тарас Бульба (26%), сыгранный Богданом Ступко. Первую пятерку списка замыкает Григорий Мелехов (20%) — главный герой сериала «Тихий Дон» 2015 года в исполнении Евгения Ткачука.

В топ-10 также вошли Максим Андреев («Духless», 2012), Аксинья Астахова («Тихий Дон», 2015), Виктор Служкин («Географ глобус пропил», 2013), Зулейха («Зулейха открывает глаза», 2015) и Павел Санаев («Похороните меня за плинтусом», 2009).

В основу методологии исследования лег опрос, проведенный в августе 2023 года, в котором приняли участие более 1300 пользователей старше 16 лет из разных городов России.

Фильмы, ДухLess, Тот самый Мюнхгаузен, Гостья из будущего, 12 стульев, Жестокий романс, Иван Васильевич меняет профессию, Географ глобус пропил, Собачье сердце, Тихий Дон, Григорий Мелехов, Виктор Служкин, Арчил Гомиашвили, Тарас Бульба, Анна Ковальчук, Шерлок Холмс, Виталий Соломин, Василий Ливанов, Андрей Болконский, Игорь Масленников, Лариса Огудалова, Александр Дюма, Олег Басилашвили, Евгений Евстигнеев, Алиса Селезнева, Максим Андреев, Владимир Бортко, Михаил Боярский, Павел Санаев, Сергей Лукьяненко, Евгений Ткачук, Иван Грозный, Остап Бендер, Михаил Булгаков, Константин Хабенский