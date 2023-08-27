Когда «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» выйдет в онлайне

Вчера, 26 августа, стало известно, что Мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» выйдет в онлайне 1 сентября. Картина выйдет в стриминговом сервисе Paramount +.

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Напомним, мировая премьера ленты состоялась 4 августа. За это время сборы мультфильма превысили $ 110 млн.

За производство проекта ответственна Point Grey Pictures — студия Сета Рогена и Эвана Голдберга. Также компания уже приступила к производству сиквела.

Режиссёром мультфильма выступил Джефф Роу («Митчеллы против машин»), а сценаристом — Брендан О’Брайэн («Соседи. На тропе войны»). В озвучке главных героев приняли участие Шэймон Браун-младший, Брэйди Нун, Николас Канту, Мика Эбби, Джеки Чан, Сет Роген и Джон Сина.