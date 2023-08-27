Актриса Юлия Пересильд заявила, что хотела бы снять собственный фильм

Актриса а Юлия Пересильд призналась в Telegram-канале, что хотела бы снять собственный фильм.

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Пересильд отметила, что у нее есть пару идей, которые ей бы хотелось реализовать. Однако она не желает делать это в «производственной необходимости».

«Мне бы хотелось это делать, пребывая исключительно в творческом порыве. И с продюсерской точки зрения, и с режиссерской все делать самой», — поделилась актриса.

Юлия Пересильд дебютировала в кино в 2003 году. Она сыграла Наташу Кублакову в сериале «Участок». Артистка стала наиболее известна по фильму Клима Шипенко «Вызов», где исполнила главную роль. Лента является первой художественный картиной, снятой на борту Международной космической станции (МКС). Актриса побывала в космосе вместе с режиссером проекта. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.