Три основные мужские проблемы, которые показал фильм "Барби"

На экраны вышла комедия об известных каждому куклах "Барби". По сюжету Барби вдруг начинает превращаться в человека, а значит, чувствовать изменение настроения, сталкиваться с проблемами во внешнем виде и постепенно осознавать, из чего состоит окружающий мир.

© кадр из фильма

А реальность людей во многом состоит из неравенства. Патриархальная система общества наносит урон не только женщинам, объективируя их, но и вредит мужчинам, лишая их возможности чувствовать. "Рамблер" расскажет о трех гендерных стереотипах про мужчин, которые отражены в картине.

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"Всем мужикам нужно только одно"

Параллельно нашему миру существует Барбиленд. Там беззаботно живут все куклы компании Mattel: от классической конвенциональной красотки Барби до ее беременной подруги Мидж. Здесь есть и Кены, единственное дело которых — проводить время на пляже и меряться мускулами. Цель жизни Кенов — быть замеченными Барби.

Но куклы живут в искусственном мире. Поэтому, когда в их вселенной происходит переворот, Кены захватывают женщин, подтверждая стереотип о том, что все мужчины на самом деле хотят причинять насилие и подчинять других. Картина подсвечивает, что часто мужчин демонстрируют, как людей, которые не способны договориться.

"Он круче меня"

В фильме показано, насколько мужчин фрустрирует постоянная необходимость быть сильным и переживать из-за конкуренции. В обществе мужчин часто позиционируют как альфа-самцов, но далеко не все мужчины такие.

Характеристики условного альфы включают уверенность в себе, решительность и лидерство, а в реальности человек может быть чутким, нежным или артистичным. Токсичная маскулинность провоцирует комплексы и не отражает действительность, ведь женщины часто ценят именно мягких мужчин.

"Я не умею плакать"

В Барбиленде все испытывают только положительные эмоции. Все улыбаются друг другу и создают мир, в котором нет никаких проблем, ведь какие проблемы могут быть у кукол. В патриархате мужчины тоже не имеют права испытывать эмоции: грустить, плакать, быть уязвимыми и бояться, есть постоянная необходимость быть сильным.