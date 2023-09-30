Мы посмотрели и поняли, почему все так хвалят "Оппенгеймера"

20 июля в мировой прокат вышел "Оппенгеймер" — драма Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы. Редактор "Рамблера" посмотрела фильм и рассказала, почему он всем настолько понравился.

© кадр из фильма

Фильмы Нолана нравятся далеко не всем — часто они кажутся зрителям затянутыми, а хитрое переплетение времени, ставшее наиболее известным авторским методом режиссера, порой путает, но "Оппенгеймер" в этом плане выглядит довольно логичным и динамичным фильмом. Он все еще рассказывает историю в свободном порядке, а детали могут появиться в кадре без объяснения, но на чувственном уровне совершенно ясно, что происходит на экране.

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В центре сюжета — история ученого Роберта Оппенгеймера, руководившего созданием первой атомной бомбы. Кристофер Нолан начинает с учебы физика в Англии и Европе, а заканчивает двумя судебными слушаниями. При всем своем внешнем виде Оппенгеймер оказывается необычным ученым — он любит женщин, притягивает внимание и проявляет амбиции. При этом его внутренний мир устроен совершенно иначе, чем мир других его коллег.

Большую часть слов, которые мы слишком в фильме, составляют показания из зала суда или воспоминания главного героя. В остальном — броски из события в событие, разноцветные вспышки и взрывы, бесконечный гул в голове главного героя. Мы буквально погружаемся в сознание ученого и пытаемся воссоздать ход его мысли. Иногда зловещей, иногда гениальной.

С помощью ярких изображений и необычных звуков режиссер передал тревогу, страх и боль, которую перманентно испытывал Оппенгеймер. Он мечтал создать орудие, и хотел сделать это первым, был в какой-то степени помешан на этой идее, с другой стороны, как человек, придерживающийся гуманистических принципов, он не мог не испытывать разрушающих мук совести.

Первый кадр, когда мы видим, успешное испытания бомбы — это момент триумфа, ради которого множество месяцев трудилась огромная группа людей. И эту сцену можно было бы показать, как сцену радости. Но мы видим лишь безэмоциональность главного героя. Сам факт этого результата, одновременно налагает на него и ответственность за этот результат, которая кажется невыносимой.

Позже Оппенгеймер будет присутствовать на совещании, где решается судьба Хиросимы и Нагасаки. В ходе разговора один из военных заявляет, что оружие убьет "всего лишь" десятки тысяч людей, зато это остановит войну. Зритель наблюдает, как хладнокровно принимаются подобные решения — нет мысли о частной судьбе человека, когда люди — это всего лишь цифры.

Пугающей прагматизм подчеркивает режиссура Нолана — отстраненный взгляд на происходящее и предложение зрителю самому сделать выводы. При этом в фильме хорошо видно, как герои стараются быть прагматичными, чтобы не дать волю эмоциям, и как все равно эмоции прорываются наружу. Оппенгеймер в этом плане человек, вынужденный взять на себя огромный груз, который вряд ли возможно вынести. Он убеждает себя, что лишь создает бомбу, а не применяет ее, но кошмары преследуют его, несмотря на убеждения.