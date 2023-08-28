В режиссерской версии «Мятежной луны» будет много вырезанных сцен

Постановщик научно-фантастического фильма «Мятежная луна» Зак Снайдер поделился подробностями расширенной или режиссёрской версии картины. По его словам, в ней будет почти час дополнительных сцен, которые вырезали из основного фильма.

Также Снайдер подчеркнул, что фанатам режиссёрская версия точно должна понравиться.

Мы с NetfNetflix снимали сцены и для режиссёрской версии. Так что это действительно некое откровение, которое должно понравиться фанатам.

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Против него герои будут объединяться, чтобы защитить родной дом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.