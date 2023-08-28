5 самых ожидаемых фильмов до конца года

Предстоящие месяцы порадуют нас триллером Скорсезе, фэнтези с Шаламе и истоией энергетических вампиров от автора хита "Как я провёл этим летом".

© Кадр из фильма "Вонка"

"Убийцы цветочной луны", 20 октября

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Мартину Скорсезе покой только снится с его основанным на реальных событиях эпосом в стиле Дикого Запада. Речь в "Убийцах цветочной луны" идёт о конспирологической истории начала XX в. В штате Оклахоме богатые белые задумали убрать мешающий коренной народ Америки, на чьих землях обнаружены большие запасы нефти. Героиня Лили Гладстоун - женщина из племени осейджей, доверившаяся изощрённому преследователю, которого играет Леонардо Ди Каприо. Однако на поверку оказывается, что им самим манипулирует влиятельный фермер в исполнении Роберта Де Ниро.

"Самая большая луна", 16 ноября

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Крупнобюджетное психологическое фэнтези от режиссёра Алексея Попогребского, который "выстрелил" в 2010-м хитом "Как я провёлэтим летом". В новой картине он исследует мир нетипичных подростков-аутсайдеров. Эмеры не могут чувствовать боли и сострадания, что позволяет им управлять чувствами людей. По сюжету, Денис должен найти Катю для того, чтобы она спасла всё сообщество. Главные роли исполнили Иван Ивашов и Симона Куст. Филиппа Янковского можно будет увидеть на экране в образе предводителей эмеров.

"Наполеон", 22 ноября

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Фигура Наполеона вдохновляла в разное время кинематографистов всего мира: француза Абеля Ганса, нашего Сергея Бондарчука, отдавшего роль императора Роду Стайгеру, американца Стэнли Кубрика, отказавшегося от съёмок запланированного байопика по аналогии поражения Наполеона в заснеженной России. Сейчас подошла очередь неутомимого Ридли Скотта взяться за эту неординарную личность. Так кто же у него Наполеон, выходец из рабочего класса или предшественник фашизма? Хоакин Феникс сыграл императора, Ванесса Кирби Жозефину, Руперт Эверетт графа Веллингтона.

"Вонка", 15 декабря

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Саймон Фарнэби и Пол Кинг - дуэт сценаристов/режиссёров, стоявший за магией фильмов о медвежонке Паддингтоне, теперь оживили историю происхождения Вилли Вонки. Этот эксцентричный шоколатье - один из главных героев повести британского писателя Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика" (1964). Тимоти Шаламе изобразил начинающего кондитера, а Хью Грант предстал в образе шаловливого представителя племени Умпы-Лумпы.

"Рецепт любви", 29 декабря

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