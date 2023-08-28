Стартовали съемки комедии "Иван Васильевич меняет все"

"В прошлом году мы снимали фильм на фоне лавок, "участвовавших" в съемках оригинальной "Иронии судьбы". Теперь мы снимаем на фоне невероятных декораций (Ростовский Кремль), внутри которых снимали "Иван Васильевич меняет профессию", - рассказали режиссеры проекта Михаил Семи и Роман Ким, ранее работавшие над комедией "Самоирония судьбы".