Яркие роли Натальи Гундаревой

75 лет назад родилась народная артистка РСФСР Наталья Гундарева. У нее был классический тип красоты как у мадонн эпохи Возрождения, но с поправкой на русскую ментальность. Поэтому для публики Гундарева всегда оставалась родной и близкой. В честь всенародной любимицы сегодня на телеканале «МИР» два фильма, где Наталья Гундарева сыграла непростые главные роли, рассказывает корреспондент Роман Паршинцев.

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Зрителям казалось, что на экране Наталья Гундарева играет себя, такую же страстную, простую и сложную. С конца 70-х ее называют главным женское лицом в кино. Она была трижды признана лучшей актрисой года по результатам опросов журнала «Советский экран».

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В картине «Вас ожидает гражданка Никанорова» актрисе вновь предлагают сыграть деревенскую простушку, доверчивую, но неудачливую в любви Катю. Гундарева воплотила на экране сложный и противоречивый характер.

Восемь лет сценарий, написанный Виктором Мережко, ждал экранизации. Режиссер Леонид Марягин, кроме Гундаревой, никого в главное роли не представлял. Яркая и в то же время драматичная актриса буквально спасла картину и режиссера. Однажды во время съемок у грузовика отказали тормоза. Гундарева оттолкнула Марягина и успела увернуться сама. Тогда, кроме съемочного оборудования, никто не пострадал.

«И народный характер, и своя, и простая, и русская. Она была глубоко образованным человеком», – сказал народный артист России, режиссер Андрей Житинкин.

В фильме «Однажды двадцать лет спустя» – еще одна важная роль Гундаревой. После выхода картины еще долгие годы многие удивлялись, как не имеющая детей актриса так сыграла многодетную мать. На экране Наталья Гундарева будто воплощает судьбу, которую ей не суждено прожить.

«Такой немножко пропагандистский фильм, она все равно туда вносила свое тепло, противоречивость женскую. И никогда не шла просто на поводу у режиссера», – отметил Андрей Житинкин.