Премьера мультфильма «Зверогонщики» состоится в онлайн-кинотеатрах

Ралли «Шёлковый путь» – особенная гонка. Предельные скорости, различные ландшафты и лишь наилучшие зверогонщики мира. Правда, это не касается лори Жи, милого пушистого зверька с большими глазами и добрым сердцем.

Ему не везёт на гонках, но он должен во что бы то ни стало обойти чемпиона Арчи Великвалепного, чтобы спасти свой дом. Пожелаем ему удачи! Его соперники – млекопитающие и земноводные – тоже рьяно мечтают о победе и готовы на всё, чтобы оказаться на финише первыми.