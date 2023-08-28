Премьера мультфильма «Зверогонщики» состоится в онлайн-кинотеатрах
31 августа текущего года состоится релиз мультфильма «Зверогонщики» (6+) в онлайн-кинотеатрах.
Автором сценария и режиссером выступил Росс Венокур. Роли озвучили: Дж.К. Симмонс, Джон Клиз, Кэтрин Тейт, Шэрон Хорган, Джимми О. Ян, Хлоя Беннет и другие.
Ралли «Шёлковый путь» – особенная гонка. Предельные скорости, различные ландшафты и лишь наилучшие зверогонщики мира. Правда, это не касается лори Жи, милого пушистого зверька с большими глазами и добрым сердцем.
Ему не везёт на гонках, но он должен во что бы то ни стало обойти чемпиона Арчи Великвалепного, чтобы спасти свой дом. Пожелаем ему удачи! Его соперники – млекопитающие и земноводные – тоже рьяно мечтают о победе и готовы на всё, чтобы оказаться на финише первыми.
«Когда я прочел «Зверогонщиков», понял, что обязан снять этот фильм. Сценарий написал опять же я, а поскольку я — один из своих любимых авторов, то немедленно ухватился за возможность вновь поработать с самим собой», – рассказал Росс Венокур.