"Оппенгеймер" приблизился к 800 млн долларов мировых сборов

Мировые сборы картины "Оппенгеймер" Кристофера Нолана в самом скором времени преодолеют отметку в 800 млн долларов.

Фильм собрал уже 777,2 млн долларов, а впереди маячит премьера в Китае, напоминает Variety. На домашний прокат картины сейчас приходится 300 млн долларов.

За прошедшую неделю фильм о Роберте Оппенгеймере пополнил кассу на 29,1 млн долларов. Даже такими темпами он может претендовать на третье место в фильмографии режиссера. Сейчас на этой строке находится "Начало" с 828 млн долларов мировых сборов.