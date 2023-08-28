"Оппенгеймер" приблизился к 800 млн долларов мировых сборов
Мировые сборы картины "Оппенгеймер" Кристофера Нолана в самом скором времени преодолеют отметку в 800 млн долларов.
Фильм собрал уже 777,2 млн долларов, а впереди маячит премьера в Китае, напоминает Variety. На домашний прокат картины сейчас приходится 300 млн долларов.
За прошедшую неделю фильм о Роберте Оппенгеймере пополнил кассу на 29,1 млн долларов. Даже такими темпами он может претендовать на третье место в фильмографии режиссера. Сейчас на этой строке находится "Начало" с 828 млн долларов мировых сборов.
В ролях: Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Рами Малек, Флоренс Пью, Бенни Сэфди, Кеннет Брана, Джек Куэйд. В основу сценария легла книга Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера", удостоенная Пулитцеровской премии.