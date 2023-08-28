Названа дата релиза документального фильма «Белые вороны» о блогерах с инвалидностью
Премьера документального фильма из четырех серий "Белые вороны" выйдет на стриминговой платформе PREMIER 28 августа, сообщили "Газете.Ру" в пресс-службе компании.
Проект расскажет историю успеха блогеров, которые превратили свои физические ограничения в контент для соцсетей.
Центральной фигурой сериала станет один из первых популярных российских блогеров с инвалидностью Сергей Кутовой. В каждом эпизоде зрителям представят дополнительных героев, который помогут дополнить картину того, как таким блогерам удалось добиться успеха и популярности.
"Наш сериал может стать для зрителей помощью в борьбе с депрессией. У нас на глазах герои справляются со многими проблемами, в том числе и понятными каждому: фрустрацией, тревогой, цифровыми зависимостями. Каждый зритель сможет узнать себя в героях сериала и поверить в то, что справиться можно с самыми разными проблемами", - заявил режиссер сериала Артем Гряник.