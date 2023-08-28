Названа дата релиза документального фильма «Белые вороны»

"Наш сериал может стать для зрителей помощью в борьбе с депрессией. У нас на глазах герои справляются со многими проблемами, в том числе и понятными каждому: фрустрацией, тревогой, цифровыми зависимостями. Каждый зритель сможет узнать себя в героях сериала и поверить в то, что справиться можно с самыми разными проблемами", - заявил режиссер сериала Артем Гряник.