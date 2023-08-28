Стала известна дата премьеры седьмого сезона «Рика и Морти»

Хитовый мультсериал «Рик и Морти» вернется с седьмым сезоном 15 октября на канале Adult Swim. Новый сезон станет доступен на стримингах лишь в следующем - в 2024 году.

© Кадр из сериала «Рик и Морти»

«Это случилось, - сказал в своем заявлении президент Adult Swim Майкл Оувелин. - Благодаря таланту всей команды шоу мы сможем насладиться 10 новыми эпизодами, которые вновь поднимают планку комедии и анимации. Этот сезон доказывает, что работа гениев над "Риком и Морти" только начинается».

Седьмой сезон станет первым без соавтора и звезды сериала Джастина Ройланда, который прекратил сотрудничество с Warner Bros. Discovery, материнской компанией Adult Swim, после обвинений в домашнем насилии. В январе эти обвинения были сняты за недостаточностью улик.

Роли, которые он озвучивал, включая титульного Рика Санчеса и Морти Смита, должны были быть пересняты, но новые кандидаты пока не объявлены. На выставке Comic-Con в начале этого года исполнительный продюсер сериала Стивен Леви сообщил, что они находятся на финальной стадии поиска замены (замен), которые будут похожи по звучанию на оригинальных персонажей.