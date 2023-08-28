Ксения Собчак поделилась подборкой фильмов о трех любимых городах

Ксения Собчак порадовала поклонников очередной киноподборкой, основанной на личных предпочтениях. Так, журналистка призналась, какие города мира любит больше всего и посоветовала лучшие на свой взгляд фильмы об этих местах.

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У всех есть свое место силы или просто город, в котором ему хорошо и уютно. Есть такие города и у Ксении Собчак. Правда это не Москва и даже не Санкт-Петербург. Оказывается звездная блондинка любит Лондон, Париж и Флоренцию. Именно там она заряжается энергией и с удовольствием гуляет по колоритным улочкам старой Европы. А чтобы поделится атмосферой, царящей в этих городах, Ксения собрала несколько фильмов, что буквально дышат жизнью упомянутых мест.

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Флоренция

«Комната с видом» Джеймса Айвори, 1985 год

Фильм про начало XX века, снятый в его в конце, а значит, он утопает в ностальгии как холмы Фьезоле в зелени. Как любая «видовая» история любви, фильм вообще не про человеческие отношения, а про взаимоотношения с городом.

«Чай с Муссолини» Франко Дзеффирелли, 1999 год

Итальянец Франко Дзеффирелли в 1999 году создал высказывание о том чувстве, которое испытывает каждый турист, оказавшийся в великом городе: вечное — мимолётно, а мимолётное — вечно. Вот Флоренция, вот Санта-Мария-дель-Фьоре, вот тосканские холмы — и эта вечная красота была до нас и будет после. А творящаяся Вторая Мировая — ну, что ж, просто сложившиеся обстоятельства для жизни.

Париж

«На последнем дыхании» Жана-Люка Годара, 1960 год

Чёрно-белая стремительная картина, манифест «новой волны» и дебют режиссёра столетия Годара. Здесь впервые Париж снят таким, что, кажется, что к нему можно прикоснуться, и у вас не остаётся вариантов — вы соглашаетесь с тем, что не было лучше места на земле, чем Париж в 1960-е.

«Полночь в Париже» Вуди Аллена, 2011 год

Вуди Аллен всегда умел обращаться с иронией и с любовью так, чтобы никто не уходил обиженным. Вы влюблены в Париж? — вам и первых пяти минут фильма хватит, чтобы растаять. Вам плевать на Париж? — Аллен деконструирует и высмеивает все «парижские мифы» вместе взятые. А в конце вас всё равно ждёт катарсис.

Лондон

«Шерлок». Да, тот самый сериал. Да, понимаю, что смотрели. Но всё равно, каков эксперимент. Те же классические герои, те же сюжеты, и тот же Лондон. И вот вы в своём XXI веке получаете возможность взглянуть на это всё как будто впервые. Давно развеялся угольный смок, и над Британией давно заходит Солнце, как и над другими странами, а дух Лондона — всё тот же.

«Дрянь»

Про Лондон ещё один сериал — «Дрянь». Будни взрослой, самостоятельной и потерянной женщины в большом городе.